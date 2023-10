Meteoro 'fireball' é registrado no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Um meteoro do tipo 'Fireball', considerado de grande magnitude, foi registrado na noite de segunda-feira (3) no Rio Grande do Sul. As imagens, feitas pela estação de monitoramento do Observatório Bate-Papo Astronômico, mostram o brilho intenso gerado pelo fenômeno.

Veja o vídeo:

Segundo moradores das cidades da região oeste, um estrondo muito forte, além de um tremor, foram sentidos por conta do meteoro. Entretanto, parte do estado estava sob forte chuva e não puderam observar o fenômeno relatado pelo observatório.

O registro do meteoro foi feito às 23h15 e, segundo Fabrício Colvero, diretor-executivo do projeto Bate-Papo Astronômico, há possibilidade de algum fragmento ter atingido o solo.

Veja também

Segundo especialistas, são registrados, em média, cerca de 2 a 3 fenômenos como esse por ano no Rio Grande do Sul.