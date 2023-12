Homem é preso suspeito de matar a tia a pauladas e agredir policiais no Interior da Bahia

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (28), em Itapetinga, no Interior da Bahia, suspeito de matar uma tia idosa a pauladas e agredir policiais.

Segundo o g1, a vítima foi identificada como Malvina Maria do Sacramento, de 72 anos, moradora de uma casa na rua Potiraguá, no bairro Camacã. Ela teria sido golpeada pelo sobrinho dentro do imóvel. Não se sabe ainda o que motivou o ataque.

Na fuga do assassinato, o homem ainda atacou uma equipe da 8ª Companhia Independente que fazia ronda em um dos centros comerciais do município. Vídeos registrados por pessoas no entorno da praça, e que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que ele agride os agentes com um pedaço de pau e tenta tomar a arma de um deles.

Devido aos ferimentos sofridos na cabeça, um dos policiais foi levado para uma unidade de saúde da região e foi lá que os agentes souberam que o suspeito morava com um familiar que poderia, também, estar em perigo. No endereço obtido, os agentes encontraram o corpo de Malvina já sem vida.

Prisão

O homem, que não teve sua identidade revelada, foi conduzido para a 21ª Coordenadoria de Polícia do Interior e está à disposição da Justiça. Ele foi autuado por homicídio qualificado, desobediência e lesão corporal.