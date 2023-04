Açudes do Ceará atingem 50% da capacidade total pela primeira vez em quase 11 anos

Os reservatórios hídricos do Ceará atingiram 50,01% da capacidade total neste domingo (30). A informaçao foi divulgada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

As chuvas acima da média aumentaram o nível dos reservatórios e ajudaram a recuperar o volume dos açudes.

Com volume total, o Estado passa para a situação confortável, segundo a classificação da Cogerh. A última vez que o Ceará alcançou a marca foi há quase 11 anos.

Para o diretor de Planejamento da Cogerh, João Lúcio Farias, o cenário é melhor que o de anos anteriores, mas a necessidade de economizar água continua.

"Não podemos perder de vista o hábito de economizar água, visto que não sabemos como será a próxima estação chuvosa”, ponderou.

Bacias hidrográficas

Apesar da média confortável, a situação de cada bacia hidrográfica é diferente no Estado. As bacias do Curu, Médio Jaguaribe e Sertão de Crateús ainda têm volume próximo aos 30%. Já bacias metropolitanas, do Litoral, Acaraú e Coreaú estão com reservas acima de 70%.

Desde o início do ano, 70 açudes cearenses já sangraram. Alguns dos reservatórios não enchiam há mais de uma década, como os açudes Quixeramobim, São José III, em Ipaporanga, Desterro, em Caridade, e Vieirão, em Boa Viagem.

Veja o volume armazenado por bacia hidrográfica:

Coreaú: 97,7%

Litoral: 98,6%

Serra da Ibiapaba: 69,6%

Acaraú: 93,3%

Curu: 35,4%

Metropolitana: 82,5%

Sertões de Crateús: 32,6%

Banabuiú: 39,8%

Baixo Jaguaribe: 100%

Médio Jaguaribe: 30,8%

Alto Jaguaribe: 62,7%

Salgado: 67,6%