Acert lança programa de qualificação profissional para rádios do Ceará

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) lançou, nesta quinta-feira (27), o Rádio G21. O projeto ofertará cursos e capacitações a colaboradores das pequenas e médias emissoras de rádio do Ceará.

O projeto tem parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O presidente da Acert, Afro Lourenço, ressaltou que é dever da associação atender as demandas das suas afiliadas. Entre os temas das formações, estão marketing, finanças, gestão de pessoas e liderança, leis e normas jurídicas, contabilidade e registro de marca.

Legenda: Presidente da Acert, Afro Lourenço, ressaltou importância da modernização para os veículos de rádios Foto: Kid Júnior

Em evento realizado nesta quinta-feira (27), a Acert apresentou os principais pontos do projeto. No público-alvo, estão os gestores das emissoras e os operadores e programadores de rádio.

A associação ressaltou a resiliência do rádio em cem anos de história. Na Grande Fortaleza, por exemplo, 83% da população escuta rádio diariamente. É a capital com maior penetração do veículo no Nordeste, segundo levantamento do Kantar Ibope Media.

Foco em rádios do interior

O Rádio G21 focará principalmente nas pequenas e médias rádios do interior do Estado. Com o aperfeiçoamento dos profissionais, a expectativa é que as empresas cresçam em audiência, segundo Afro Lourenço.

Os cursos serão ofertados nos escritórios regionais do Senac e do Sebrae. Na primeira quinzena de agosto, o projeto realizará um seminário onde detalhará as ações do projeto.

Além do benefício aos comunicadores, a assessoria aos gestores devem impactar também na estrutura das emissoras, tornando-as mais organizadas e modernas. Afro Lourenço ressaltou a importância de atualização das empresas, aumentando a competitividade.

Afro Lourenço Presidente da Acert Veio o FM, o rádio se ajustou. Aproveitou dessa qualidade técnica para produzir um som de maior qualidade. Agora tem o mundo digital, que o rádio está se expandindo, saindo da área de cobertura da sua antena, para alargar para o mundo todo. O rádio se mantém forte e presente no tempo.

