50 km de canteiros centrais passam por requalificação em Fortaleza

Um bom estado de conservação dos canteiros centrais e a ausência de lixo nesses espaços é fundamental para a valorização estética da paisagem de uma cidade. Visando promover a conservação de seu espaço urbano, a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger) e da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), iniciou uma ação de limpeza em 50 km de canteiros centrais, promovendo também iniciativas de conscientização junto à população sobre o destino do lixo.

O projeto teve início com o trabalho de requalificação de canteiros centrais – varrição, capina e pintura do meio-fio – nas avenidas Pontes Vieira e 13 de Maio, com previsão de prosseguimento para as avenidas Jovita Feitosa e Humberto Monte. “Entre janeiro e setembro deste ano, foram recolhidas cerca de 950 mil toneladas de resíduos sólidos em Fortaleza. Essa ação que estamos promovendo tem como objetivo continuar o trabalho de cuidado com nossa cidade, zelando por nosso espaço público”, explica Ferruccio Feitosa, secretário da SCSP.

Ações de conscientização

O trabalho de conscientização da população também faz parte das ações do projeto. Um grupo de educação ambiental formado por engenheiros ambientais e garis está percorrendo as regiões contempladas com a requalificação e explicando como é feito o trabalho de limpeza da Prefeitura em cada área, além de tirar dúvidas sobre os dias corretos de coleta domiciliar e os riscos do descarte de lixo nos canteiros centrais.

“Além de trazer prejuízos à saúde pública, como a transmissão de doenças infecciosas, esse descarte incorreto de resíduos nos meios-fios traz perigo também ao trânsito, uma vez que o lixo ocupa espaço nas vias, atrapalhando o tráfego de veículos e impedindo, por exemplo, que pedestres utilizem o calçamento, o que pode contribuir para acidentes de trânsito”, destaca Plácido Macedo, coordenador de limpeza da Seger.

“Entre as cerca de 950 mil toneladas de resíduos recolhidos pela Prefeitura até setembro deste ano, mais de 465 mil toneladas correspondem a lixo descartado de maneira irregular em pontos de lixo espalhados pela cidade. Então, não é apenas a limpeza que é necessária para mitigar o problema, mas a conscientização da população também”, conclui o coordenador.

A Prefeitura disponibiliza o aplicativo Fortaleza + Limpa para a retirada de dúvidas sobre a coleta domiciliar nos bairros da cidade.

