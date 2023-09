3º episódio da série “O oceano começa aqui” debate avanço do nível do mar e erosão

Uma das principais preocupações de ativistas em todo o mundo, o avanço do nível dos mares e oceanos pode trazer prejuízos irrecuperáveis para a sociedade. No 3º episódio da série documental “O oceano começa aqui”, especialistas apresentam dados e comentam sobre os impactos que as cidades já estão sofrendo.

No episódio, a professora universitária e especialista em ciências do mar, Ozilea B. Menezes, comenta que o aumento do nível do mar está relacionado de forma direta com a crescente temperatura do planeta. Uma das consequências, exemplifica, é que o mar pode acabar entrando em aquíferos de água doce, o que pode comprometer o abastecimento de uma região.

Outro destaque do capítulo é sobre a erosão do mar. Na Praia do Pacheco, no município de Caucaia, há o projeto CoastSnap, no qual a própria população pode registrar, por meio de fotos com o smartphone, o processo de erosão do local e enviar para monitoramento.

Disponível no Youtube do Diário do Nordeste, a série “O Oceano Começa Aqui” é um projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Confira o episódio completo a seguir.