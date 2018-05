Companhias vão oferecer stopover de 3 dias na Capital

01:00 · 05.05.2018

Opção de estada na Capital antes de ir ao destino final da viagem deve estar na lista de opções das empresas entre seis e oito meses ( Foto: José Leomar )

A operação do hub em Fortaleza trará grande vantagem aos passageiros: o stopover. As companhias aéreas Air France-KLM e Gol Linhas Aéreas Inteligentes ofertarão o serviço, que consiste em possibilitar que os clientes passem três dias na Capital, durante conexão, sem alteração de tarifa na passagem. O mesmo valerá para quem partir de Fortaleza com destino a Paris e Amsterdã. "O stopover já está sendo implementado e entre seis e oito semanas a gente estará com tudo pronto para lançar o produto", garantiu o CEO da Gol, Paulo Kakinoff.

Segundo o governador do Ceará, Camilo Santana, o stopover em Fortaleza é mais uma conquista da nova etapa do centro de conexões internacionais. Ele reforçou que isso era uma reivindicação antiga do trade turístico cearense.

"A partir de agora, o passageiro que quiser vir de Paris para São Paulo, por exemplo, e for fazer uma conexão em Fortaleza através do hub, ele vai poder passar até três dias sem alterar a tarifa da passagem. Essa vai ser mais uma enorme vantagem. E também vai servir para quem parte de Fortaleza a outros destinos da Europa, podendo passar até três dias em Paris e Amsterdã sem alteração de tarifa da passagem", acrescentou Santana.

O stopover das companhias é padrão para quem vai para a Europa de qualquer origem no Brasil. Se o cliente for para Amsterdã, pode optar por fazer stopover em Paris e vice-versa. Se o destino for para qualquer cidade na Europa, que não uma dessas duas, o passageiro poderá desfrutar do serviço em uma das cidades citadas ou até mesmo nas duas.

Incentivos ao passageiro

O governador explicou que a cidade de Fortaleza está em preparação para receber, com o serviço, aumento considerável no fluxo de turistas. Com mais atrativos para os viajantes passarem dias na Capital, o turismo cearense será campo de mais ações do Governo do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, voltadas à rede hoteleira e pontos comerciais.

"Estamos trabalhando para oferecer incentivos para que o passageiro tenha desconto em hotéis, restaurantes, atraindo assim cada vez mais turistas. Quanto mais turistas tivermos, teremos mais movimentação na economia e mais geração de empregos", disse o governador.

Economia da cidade

Para o prefeito Roberto Cláudio, a Fraport garantirá a segurança, comodidade e qualidade nos serviços. Ele reforçou a importância do aumento do fluxo turístico, e ressaltou que isso terá relevância social para a população mais pobre. "Certamente é mais dinheiro circulando na cidade, novos ganhos para a cadeia do turismo. E assim também teremos a inclusão social pelo emprego, dando oportunidade a quem precisa. Essa é mais uma dimensão do impacto concreto que o hub traz para Fortaleza. Nossa tarefa agora é explorar ao máximo o potencial dele para o desenvolvimento da nossa cidade", afirmou.

Fique por dentro

Conheça a nova opção dada pelas companhias

O stopover é um serviço oferecido por algumas companhias aéreas que permite aos passageiros fazerem uma parada em outro país antes do destino final pretendido. No caso do hub em Fortaleza, se você vai para Paris, por exemplo, pode escolher ficar em Amsterdã, por algumas noites, antes de chegar à capital francesa para um tempo não determinado.