Vencedores do Oscar vão receber estatuetas Yanomami; entenda o alerta por trás do gesto

Os vencedores do Oscar, maior premiação do cinema mundial, receberão além da tradicionalmente conhecida estatueta em ouro, uma outra estátua pequena, mas em formato da divindade Omama, dos povos Yanomami. A ação servirá para alertar para a exploração ilegal de ouro nas terras indígenas no norte do Brasil. As informações são do G1.

Antes da entrega da estatueta, os 20 indicados ao oscar irão ter acesso via rede sociais a um filme onde Junior Hekurari Yanomami, líder da Urihi Associação Yanomami, falando em sua língua nativa, alertando para o fato de que o ouro assumiu o sentido de “morte e destruição” para os indígenas, para a floresta e para as criaturas da Amazônia.

O filme também mostrará uma uma calculadora com o impacto social e natural de cada grama de ouro ilegal para a Floresta Amazônica e para o povo Yanomami.

Investigações da Polícia Federal apontam que um esquema de contrabando com base em garimpos ilegais teria movimentado, desde 2020, 13 toneladas de ouro.

Devem receber o filme os seguintes artistas: Angela Bassett, Jamie Lee Curtis, Kerry Condon, Stephanie Hsu, Hong Chau, Brendan Gleeson, Judd Hirsch, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Ke Huy Quan, Brendan Fraser, Colin Farrell, Austin Butler, Bill Nighy, Paul Mescal, Andrea Riseborough, Cate Blanchett, Michelle Willias, Ana de Armas e Michelle Yeoh.

Oscar 2023

O Oscar 2023 será apresentado, hoje (12), por Jimmy Kimmel, que retorna ao papel de anfitrião após a icônica edição na qual o prêmio de melhor filme foi entregue erroneamente a La La Land — o vencedor, por fim, era Moonlight.

Que horas começa o Oscar 2023:

O red carpet das estrelas convidadas inicia às 20h. Os shows e a entrega das estatuetas douradas começam às 21h. As categorias principais, como melhor filme, ator e atriz são as últimas.

Na TV fechada, a transmissão acontece a partir das 20h pela TNT com o tapete vermelho e a chegada das celebridades. Já a cerimônia tem início oficialmente 21 horas.

Outra maneira de assistir ao Oscar é pela HBO Max, mas sem o tradicional tapete vermelho. A transmissão em português será liderada por Ana Furtado e acompanhada por Michel Arouca, que comenta a premiação. Carol Ribeiro e Aline Diniz cobrem o evento ao vivo, em Los Angeles.

A cerimônia não será transmitida pela TV aberta no Brasil. Em anos anteriores, o Oscar passou pela Rede Globo/Globoplay e pelo SBT.