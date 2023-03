Bolão do Oscar 2023: veja resultado da votação da enquete

O Oscar, a maior premiação do cinema mundial, chega à 95ª edição neste domingo (12), com a promessa de reconhecer as melhores produções vistas no cinema e no streaming no último ano. Por conta disso, preparamos material como uma espécie de termômetro para a festa na última quinta-feira (9).

Agora, é chegada a hora de conhecer quais os preferidos de quem acompanhou todos os filmes indicados este ano, ao menos nas principais categorias. Reunimos cinco listas e pedimos aos nossos leitores que votassem nos favoritos ao Oscar 2023. Preparado para conhecer os vencedores?

Este ano, 23 categorias escolhem os melhores filmes em aspectos como direção, atuação, som, filmagem, efeitos visuais, etc. Assim como no ano anterior, dez deles disputam o principal prêmio da noite: o de Melhor Filme. São eles: 'Avatar: O Caminho da Água', 'Nada de Novo no Front', 'Os Banshees de Inisherin', 'Elvis', 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', 'Os Fabelmans', 'Tár', 'Top Gun: Maverick', 'Triângulo da Tristeza' e 'Entre Mulheres'.

Vem conferir nossa lista dos favoritos ao prêmio:

Melhor filme

Pelo visto, para os leitores do Diário não há dúvida: 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' é sim o grande vencedor do Oscar deste ano. Segundo críticos especializados, o longa entra na dianteira, mas a noite ainda pode surpreender.

Melhor atriz

Se o filme é destaque, o que dizer da protagonista. Para 48,1% dos leitores que acessaram nosso bolão, Michelle Yeoh deve levar a estatueta de melhor atriz por participação no filme 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'.

Na cola dela, a atriz Cate Blanchett também teve destaque, mas menos votos e levou 25,1% da preferência do nosso público.

Melhor ator

Mais uma vez, sem muitas incertezas por aqui. Seguindo a linha da crítica internacional, nossos leitores apontaram o ator Brendan Fraser, protagonista de 'A Baleia', como o melhor ator do último ano.

Segundo a imprensa internacional, ele concorre ao posto diretamente com Austin Butler, interpretando o rei do rock no filme 'Elvis'.

Melhor Roteiro Original

A disputa deve ser acirrada para a Academia, mas no bolão do Oscar do Diário do Nordeste, 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' aparece mais uma vez como absoluto.

Melhor Direção

Martin McDonagh é apontado por muitos como magistral pela direção em 'Os Banshees de Inisherin', mas Daniel Kwan e Daniel Scheinert também acabam levandoa maior parte da votação justamente pela importância de 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' este ano.

Assim, se depender dos leitores do Diário, todos os envolvidos em 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo' devem sair como os grandes vencedores da noite de gala. Entretanto, a Academia pode surpreender ao agraciar produções como 'A Baleia' e até 'Os Banshees de Inisherin'. Só resta aguardar.