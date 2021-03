TV Diário apresenta programação especial na Semana do Dia Internacional da Mulher

É preciso mais que um único dia do ano para falar sobre e para mulheres. Pensando nisso, a TV Diário traz uma programação especial, entre 8 e 12 de março, com conteúdos para o público feminino em diferentes horários. Essa é a proposta da Semana Tudo Por Elas, que contará com dois programas exclusivos: à tarde, de segunda a sexta, o “Tudo Por Elas”, comandado por Leyla Diógenes e Carla Brasão; e à noite, na terça e na quinta, o “Momento SISI”, apresentado pela jornalista Claudia Riello e por Jeritza Gurgel, colunista social do Diário do Nordeste.

“A gente quer conversar com as mulheres de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais”, introduz a produtora executiva da TV Diário, Iarla Carolina. Para isso, a equipe investiu em temas atuais, relevantes no debate da pauta de luta feminina, e que também são importantes de discutir com os homens. “Todos juntos na caminhada pela equiparidade de gênero”, reforça Iarla.

Ao longo dessa semana, sempre de 15h30 às 17h, Leyla Diógenes e Carla Brasão receberão convidadas para falar de profissão, mercado de trabalho, maternidade, finanças, feminismo negro, tipos de assédio, autocuidado e autoaceitação.

Participações

Legenda: O programa "Tudo Por Elas" será, diariamente, até a sexta-feira (12) Foto: Divulgação

Entre as entrevistadas da tarde, estão a vereadora Larissa Gaspar, que falará sobre o lugar da mulher na política; a professora Vera Rodrigues, que coordena o projeto de extensão "Mulheres Negras resistem" (UFC); a delegada Rena Gomes, que vai tirar dúvidas sobre os crimes de assédio; e a fisioterapeuta Monique Lima, especialista em saúde feminina.

“Os conteúdos foram pensados para auxiliar mulheres e homens que estejam assistindo a entenderem o problema e desenvolverem essa questão. E, a partir daí, a gente mostra caminhos e soluções”, explica a produtora Iarla Carolina.

Além disso, cantoras como Di Ferrera, Lorena Nunes, Luiza Nobel e Iara Pâmella, que fazem parte do cenário musical cearense, também participarão do programa Tudo Por Elas. “A proposta é comunicar de forma alegre. Informar com qualidade, de forma didática e, também, divertida", aposta Iarla.

Legenda: Atrações musicais e debates de temas femininos são destaques do programa "Tudi por elas" Foto: Divulgação

Por isso mesmo, na terça e na quarta, às 20h55, vai ao ar o TOP FM 93 Especial Grandes Vozes. Conduzido por Márcia Santos, o programa, que já faz parte da grade da TV Diário, reunirá, especificamente nessa semana, clipes de grandes cantoras brasileiras, como Alcione, Marisa Monte, Vanessa da Mata, Ivete Sangalo e Daniela Mercury.

Histórias inspiradoras

Em sintonia com esses objetivos está também o Momento SISI, apresentado pela colunista Jeritza Gurgel e pela jornalista Claudia Riello, e que será exibido na terça e na quinta-feira, a partir das 21h55. A atração integra a nova plataforma de conteúdo feminino do Diário do Nordeste, que, exclusivamente nesta semana, estará na TV Diário.

“Para o Momento SISI, a gente buscou conversar com mulheres que são destaque em diferentes áreas de atuação e que tiveram ações emblemáticas, principalmente nesse período que estamos vivendo. Elas arregaçaram as mangas e fizeram acontecer. Então, dessa forma, esperamos que outras mulheres se inspirem e se reconheçam, percebam a sua voz sendo ouvida”, detalha a editora da Plataforma SISI, Gabi Dourado.

Na terça, Laura Escóssia, médica cardiologista que trabalha na linha de frente de combate ao Coronavírus, e Dane Holanda, empresária do ramo de bem-estar e fitness de Fortaleza há 25 anos, são as convidadas para o bate-papo.

Já na quinta, é a vez da artista urbana Mar, que trocou seu trabalho de arquiteta em São Paulo para viver de arte pelo mundo, e de Mirian Lustosa - mãe de 4 filhos, dois deles diagnosticados dentro do transtorno do espectro do Autismo (TEA), e também fundadora da Liquens, projeto de impacto social -, partilharem suas experiências.

“Trouxemos mulheres inspiradoras, que se perceberam e viraram a chave da sua vida. É nesse viés que a nossa plataforma conversa com mulheres e com qualquer pessoa que entenda que, para qualquer assunto, ter um olhar feminino pode fazer toda a diferença”, observa Jeritza Gurgel.

A jornalista Cláudia Riello adianta algumas impressões das entrevistas. “Foi um bate-papo bem legal, que contribuirá para que outras mulheres se sintam de alguma forma representadas por meio dessas narrativas e assim possam perceber que elas podem absolutamente tudo”, conclui.

Confira programação completa da Semana Tudo Por Elas na TV Diário:



SEGUNDA, 8 de março

Tudo Por Elas às 15:30

Tema: Mulheres X Profissões X Mercado de Trabalho

Atração musical: Joyce tainá e Monique Pessoa

Convidadas: Larissa Gaspar (Vereadora de Fortaleza, Advogada e Fiscal Municipal)

TERÇA, 9 de março

Tudo Por Elas às 15:30

Tema: Maternidade e Finanças

Atração musical: Di Ferreira, Lorena Nunes e Luiza Nobel

Convidadas: Ván Régia (Chef de cozinha e empresária), e Emilia Lopes (Advogada de Família)

TOP FM 93 Especial Grandes Vozes às 20:55

Momento SISI às 21:55

Convidadas: Laura Escossia (Médica Cardiologista e trabalha na linha de frente ao combate do Corona vírus) e Dane Holanda (Empresária do ramo de bem-estar e fitness de Fortaleza há 25 anos)

QUARTA, 10 de março

Tudo Por Elas às 15:30

Tema: Feminismo Negro

Atração musical: Iara Pâmela e Suzy Navarro

Convidadas: Natalia Magalhães (Idealizadora do Podcast UAKANI oficial) e Vera Rodrigues (Professora de pós-graduação em antropologia da UFC e coordenadora do projeto de extensão "Mulheres Negras resistem".

TOP FM 93 Especial Grandes Vozes às 20:55

QUINTA, 11 de março

Tudo Por Elas às 15:30

Tema: Tipos de Assédio

Atração musical: Beth Nascimento

Convidadas: Sarah Suzye (Advogada Penal e Professora) e Dra. Rena Gomes (Delegada).

Momento SISI às 21:55

Convidadas: Mar (Artista Urbana) e Mirian Lustosa (Fundadora da Liquens, projeto de impacto social)

SEXTA, 12 de março

Tudo Por Elas às 15:30

Tema: Auto Cuidado X Auto Aceitação

Atração musical: Kátia di Tróia e Hanna Vanessa

Convidadas: Monique Lima (Fisioterapeuta, Especialista em saúde da mulher), Fernanda Silvestre (Psicanalista) e Leticia Medeiros (Modelo).