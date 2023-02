‘Transformador e emocionante’: Skank faz último show em Fortaleza neste sábado (11)

O som único do pop rock brasileiro que marcou gerações. Após mais de 30 anos de carreira, Skank encerra a banda com apresentações na turnê de despedida por todo o País. Neste sábado (11), o grupo sobe ao palco no estacionamento do shopping Iguatemi Bosque para o último show em Fortaleza passando pelos maiores clássicos do repertório, prometendo nostalgia e emoção.

'Ainda Gosto Dela', 'Vamos Fugir', 'Dois Rios', 'É Uma Partida de Futebol', 'Garota Nacional', ‘Sutilmente', esses e tantos outros sucessos embalaram trilhas sonoras de novelas - impossível não lembrar da abertura de ‘Da Cor do Pecado’ (2004) ao ouvir ‘Vou Deixar’; a Copa do Mundo de 1998 e tantos outros momentos.

O quarteto formado por Samuel Rosa (guitarra e voz), Henrique Portugal (teclados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo Ferretti (bateria) anunciou o fim da banda em 2019 com planos de realizarem projetos individuais.

“Tudo na vida são ciclos. Já estamos no Skank há mais tempo do que vivemos fora dele. Chegamos à conclusão de que podemos e devemos fazer as coisas que a agenda e a demanda do Skank sempre nos impediram”, conta o tecladista Henrique Portugal em entrevista ao Diário do Nordeste.

A turnê de despedida começou em 2020, mas foi interrompida pela pandemia de Covid-19. Henrique relembra as dificuldades do período para o setor do entretenimento que foi o primeiro a parar e o último a voltar. “O princípio básico de um evento é socializar. Situação que era impossível com a pandemia. Mas tudo se ajeitou e estamos terminando a turnê de despedida”.

Ouça enquanto lê esta matéria

Emoção do público

Retomada em 2021, a turnê celebra a carreira do Skank e traz um repertório de hits consagrados da banda. As músicas dos mineiros conquistaram o público mesclando o pop rock com surf music, ritmos jamaicanos, soul e ainda timbres eletrônicos, entoando uma vibe de praia deliciosa.

Legenda: Skank roda o Brasil em turnê de despedida Foto: Diego Ruahn

Além dos sucessos dançantes, o repertório da banda conta com faixas mais românticas como ‘Algo Parecido’, lançada em 2018; ‘Resposta’, composição de Samuel Rosa e Nando Reis; e ‘Balada do Amor Inabalável’.

Henrique Portela músico “O que estamos vendo nesta turnê de despedida é que as pessoas estão indo nos shows para reviver momentos importantes de suas vidas que tem alguma música do Skank envolvida. Isso é transformador nos shows. Está muito emocionante”.

Com diversas passagens pelo Ceará, Henrique conta que sempre foram recebidos com muito carinho pelo público cearense e que a relação com o estado ultrapassa as visitas para shows. “O Ceará tem muitos nomes consagrados, a começar pelo Fagner, que é amigo da banda”, conta.

“A música cearense tem muita personalidade e canta seus versos com muita profundidade. Eu não sei o que apareceu primeiro, se foram os ótimos humoristas ou os grandes compositores, mas isso só demonstra a força da cultura cearense”, ressalta.

Projetos individuais

Após nove álbuns de estúdio, 5 milhões de exemplares vendidos, 29 singles entre as 100 mais tocadas do ano no Brasil, 25 hits em trilhas de novelas, quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a banda dá adeus aos projetos em grupo com a vontade de experimentar, individualmente, novos ritmos, caminhos, tanto pessoais quanto musicais.

Legenda: Tecladista do Skank, Henrique Portela pretende gravar álbum com outros músicos em 2023 Foto: Diego Ruahn

Henrique, que começou na música aos 5 anos de idade, pretende agora gravar com amigos e ídolos que fazem parte da história dele. “Já lancei canções com o Leoni, com o Frejat e mais recentemente com o Marcos Valle. Montei uma Bigband pra mim. Sempre gostei do som de instrumentos de sopro. Este ano devo lançar um álbum com esta assinatura”, adianta.

Analisando os 30 anos de carreira, o músico diz que “conseguimos muito mais do que jamais imaginamos. Éramos jovens que tinham um sonho de viver de música. Somos muito felizes com o que conquistamos e essa turnê de despedida é para agradecer todo mundo que nos ajudou a realizar os nossos sonhos”, finaliza.

Veja o setlist do show

Dois Rios

É Uma Partida de Futebol

Esmola

Pacato Cidadão

Uma Cançar é Pra Isso

É Proibido Fumar

Saideira

Canção Noturna

Te Ver

Ela Me Deixou

Acima de Sol

Jackie Tequila

Ainda Gosto Dela

Amores Imperfeitos

Balada do Amor Inabalável

Sutilmente

Três Lados

Vou Deixar

Garota Nacional

Simplesmente

Algo Parecido

Vamos Fugir

Resposta

Tão Seu

Tanto (I Want You)

Ali

Esquecimento

Baixada News

O Beijo e a Reza

Formato Mínimo

In(Dig)Nação

Mil Acasos