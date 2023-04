Tradição e fé: saiba onde assistir espetáculos teatrais da Paixão de Cristo no Ceará

Marcada por fé e devoção, a Paixão de Cristo é considerada um grande espetáculo religioso. Capaz de emocionar plateias, essa história secular ganha montagens especiais em território cearense. 2023 já chega causando emoção entre os artistas que materializam essa tradição.

Este ano, os eventos retornam ao formato presencial, após a longa pausa devido à pandemia da Covid-19. Da Capital ao interior, esta manifestação volta aos braços da população. Os últimos momentos de Jesus Cristo serão relembrados nestas apresentações.

Nas últimas décadas, além dos católicos, a data passou a ser esperada por companhias teatrais que montam a Paixão com muito realismo e emoção. Selecionamos espetáculos que prometem reacender no público esta expressão popular.

Paixão De Cristo de Pacatuba

Um dos mais tradicionais espetáculos ao livre do Ceará chega à 49ª edição. Este ano, a Paixão de Cristo de Pacatuba conta com oito cenários: Palácio de Caifás, Palácio de Herodes, Palácio de Pilatos, Palácio da Última Ceia, Templo de Jerusalém, Flagelação de Jesus, Horto das Oliveiras e o Túmulo de Ressurreição.

Legenda: Em 2023, Paixão De Cristo de Pacatuba chega à 49ª edição Foto: Divulgação

O elenco, é formado, em sua maioria, por moradores. Somados a equipe de produção, direção, som e luz, são aproximadamente 300 pessoas envolvidas nesse espetáculo.

Quinta-feira (6), às 20h; Sexta-feira (7), às 19h. Local: Praça da Paixão (ao lado da igreja matriz de Pacatuba). Endereço: Rua Carlos da Costa Carmo (392), Centro, Pacatuba. Entrada: 1kg de alimento não perecível.

Gólgota: Encenação da Paixão de Cristo

A "Gólgota: Encenação da Paixão de Cristo" completa 30 anos ininterruptos no bairro José Walter, em Fortaleza. Com destaque no cenário cultural do Ceará, o Grupo Populart é responsável pela montagem que já foi assistida por mais de 100 mil pessoas.

Gólgota acompanha do nascimento à ascensão, a emocionante história de Jesus. Boa parte do elenco é formado por jovens do Bairro José Walter. A encenação é feita a céu aberta com mais de 50 atores que se reservam entre figurantes, elenco e outras funções.

Legenda: Gólgota: Encenação da Paixão de Cristo Foto: Divulgação

Toda cenografia e figurinos são confeccionados pelos jovens que fazem o espetáculo. A edição comemorativa vai passar pela Rede Cuca. O diretor de "Gólgota: Encenação da Paixão de Cristo", Expedito Garcia, explica a importância desse trabalho ao longo das três décadas.

"Utilizando artistas cearenses, valorizando seus talentos e abrindo caminhos para sua ascensão profissional por meio das Artes Cênicas, valorizando o teatro e transformando este espetáculo num polo permanente de apresentações de espetáculos de Paixão de Cristo”, disse o diretor.

Terça-feira (4), às 19h, no Teatro Cuca Jangurussu (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n, Jangurussu); Quarta-feira (5), às 19h, no Teatro Cuca Pici (Rua Cel. Matos Dourado, 1499, Pici); Quinta-feira (6), às 19h, no Teatro Cuca Mondubim (Rua Prof. Glauco Lobo, Mondubim).

Sexta-feira (7), às 19h, na Estrutura de palco no Campo De Futebol Do Onélio Porto, no José Walter. Entrada: doação de 1kg de alimento ou R$ 3).

Espetáculo da Paixão de Cristo Shalom Fortaleza

Com mais de 1h20 de montagem, a produção é considerada uma das maiores de Fortaleza. Para 2023, reúne um contingente que ultrapassa mais de 150 pessoas, entre elenco e profissionais que cuidam da técnica. Com produção iniciada em janeiro, o espetáculo foi feito exclusivamente para única apresentação no Ginásio Paulo Sarasate.

Quarta-feira (5), às 19h, no Ginásio Paulo Sarasate (Rua Ildefonso Albano, 2050, Dionísio Torres). A entrada é gratuita e o visitante pode colaborar com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

As Margens - A Paixão de Cristo 2023

O Grupo Avia de Teatro encena esta viagem pela história da Paixão de Cristo. Música e drama equilibram a narrativa bíblica, recontado os passos de Jesus entre os homens.

A partir de um olhar poético e metafórico, o Avia de teatro convida o público a, juntos, refletir sobre o nosso papel na humanidade a partir do amor de Cristo.

Terça-feira (4), às 13h, Câmara Municipal dos Vereadores; Terça-feira (4), às 16h, Theatro José de Alencar; Quinta-feira (6), às 17h, Estação das Artes; Sexta-feira (7), às 20h, Sesc Iparana e Sábado (8), às 16h, no Theatro José de Alencar.

X Farias Brito - Feijão tem Paixão

O espetáculo acontece em forma de teatro de rua e conta a história do nascimento e morte de Jesus Cristo. A Cia Teatral Acontece realiza o projeto há 10 anos, sempre buscando envolver a comunidade ao seu redor.

Legenda: Teatro de rua para contar a história de Cristo Foto: Divulgação

O Instituto dos Cegos e o Mercado São Sebastião são exemplos de parceiros da iniciativa. A montagem prioriza e dá oportunidade para costureiras do bairro na confecção de figurinos e busca envolver o máximo de jovens atores que buscam por mais experiências no fazer teatral.

Sexta-feira (7), às 17h, na comunidade Feijão (Caucaia).

Caminhos da Paixão – Sob o olhar de Maria

Criado em 2004, o Grupo de Arte e Cultura Parresia trabalha na realização da Paixão de Cristo, Auto de Natal e Reisado de Cortejo. São apresentações feitas em praças, colégios e diferentes pontos da capital cearense.

Sexta-feira (7), às 19h, na Praça João XXIII (Rua Melo de Oliveira, s/n, esquina com Rua Desembargador Gomes Parente – Bairro João XXIII)

Paixão de Cristo Nova Terra (São Gonçalo do Amarante)

Formado por moradores do distrito de Violete, em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza, o Grupo Artísticos Apóstolos de Cristo (GAAC) reconta a maior história da humanidade por meio da arte. Com sete anos de experiência na montagem da Paixão, o grupo preparou duas apresentações em 2023.

Quinta-feira (6), às 18h, no Ginásio Waldemar Alcântara. Sexta-feira (7), às 19h, na Avenida Imperial (Smart City Laguna, distrito de Croatá). Gratuito.

A Paixão de Cristo de Morada Nova

Desenvolvida há 20 anos pela Associação Cultural Anjos, a Paixão de Cristo envolve linguagens artísticas como o teatro, a dança, a música e efeitos pirotécnicos. Neste ano, com o tema “Tudo está consumado", a montagem apresenta Jesus Cristo e Maria negros em meio à realidade de tantas causas de racismo e de mortes.

O teatro se inspira na situação de fome dos povos Yanomamis, em Roraima, e outras minorias. O espetáculo espera a presença de quase cinco mil pessoas nos dois dias de apresentação.

Quinta-feira (6) e sexta-feira (7), às 19h. Estádio Municipal Pedro Eymard (Av. Manoel Castro Gomes de Andrade, S/N, centro Morada Nova).

Paixão de Cristo em Milagres

Encenada há mais de 40 anos em Milagres, a Paixão de Cristo já é uma tradição na Semana Santa da cidade. O espetáculo promete envolver o público, apresentando a história bíblica difundida na narrativa da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Ao todo, a peça teatral acontece entre os dias 02 e 07 de abril. A cada dia, o evento percorre as ruas da cidade com uma encenação diferente. A montagem reúne cerca de 200 voluntários, dentre os quais se destacam comissão organizadora, técnicos, contrarregras, maquiadores, produção, figurantes e elenco.

Quarta-feira (5), às 16h, Desfile do Governador Pôncio Pilatos e sua cavalaria pelas ruas da cidade; quinta-feira (6), às 19h, apresentações no Calvário (Prólogo, Sermão da Montanha, Última Ceia, Agonia no Horto das Oliveiras, Prisão de Jesus e Bacanal de Herodes); sexta-feira (7), às 19h, apresentação no Patronato Dona Zefinha Gomes e Calvário (Julgamento de Jesus, Morte de Judas, Crucificação e Ressurreição).

Musical Paixão de Cristo (Juazeiro do Norte)

A encenação acontece em formato de musical. O tema deste ano é “Ele mudou a minha vida”, que aborda a realidade daqueles que sofrem nas marginalidades da vida. A produção envolve cerca de 40 pessoas, entre missionários e artistas da região como Fábio Carneirinho, Maurício Jorge, GG Cantor, Bárbara Gomes.

O ingresso é trocado por 2kg de alimentos que serão direcionados para as obras sociais da instituição Filhos Amados do Céu (FAC). No local será montada uma grande estrutura, para oferecer uma melhor experiência e envolvimento do público de forma acessível.

Quarta-feira (5), às 18h30min, no estacionamento do Cariri Shopping (Av. Padre Cícero, 2555, Triângulo - Juazeiro do Norte). Entrada: 2kg de alimento não perecível.

Paixão de Cristo em Itaitinga

Evento marca os 33 anos do Grupo de Teatro Acauã. A Paixão conta com cerca de 130 participantes, entre direção, produção, elenco, apoio, maquiadores, áudio visual, arte visual, cenógrafo e costureiras.

Sábado (8), às 20h, na Arena do bairro Ponta da Serra, em Itaitinga. Gratuito.

XIX Paixão de Cristo de Meruoca

Maior espetáculo de teatro ao ar livre realizado em Meruoca, a Paixão de Cristo chega à 19ª edição e traz o tema "A paixão não tem cor".

Sexta-feira (7), às 18h30, na Praça Monsenhor Furtado (Rua Carlos Davi, 316, Centro - Meruoca). Gratuito.