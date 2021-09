The Wanted anuncia retorno após sete anos e fãs comemoram

A boy band britânica e irlandesa The Wanted anunciou, nesta quarta-feira (8), seu retorno após sete anos de pausa. Além da novidade, compartilhada em suas redes sociais, o conjunto irá lançar o álbum "Greatest Hits" no dia 12 de novembro.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo, onde cada membro da banda aparecia em uma sala de espera de um hospital. Primeiro está Tom Parker, que no vídeo aparentemente se recupera de um câncer, depois aparece Max George com os braços quebrados.

Na sequência, Jay McGuiness surge como um enfermeiro, depois Siva Kaneswaran entra na cena andando com ajuda de muletas. Por fim, Nathan Sykes surge com um dos dedos da mão quebrado. Então, como todos já estavam ali, optaram por fazer a reunião.

O retorno da banda será em um show beneficente para pesquisas sobre o câncer, em uma parceria com o Stand Up To Cancer, no Royal Albert Hall, em Londres, no dia 20 de setembro.

"Temos conversado continuamente por alguns anos sobre voltarmos a ficar juntos... mas todos trabalhamos em outros projetos em momentos diferentes, então isso não aconteceu", disse Jay em um comunicado.

"Isso é tudo para se divertir com nossos amigos, sem pressão, apenas diversão", completou. O álbum que será lançado, além dos maiores sucessos da banda, também irá contar com duas faixas inéditas. Nas redes sociais, fãs comemoraram o retorno do grupo.

"The Wanted do céu, eu vou surtar! Socorro, eu não estou preparada", escreveu uma. "Eu nem acredito que a The Wanted voltou! 10 anos acompanhando esses caras, uns seis só esperando esse comeback e finalmente aconteceu!", comemorou uma segunda.

"O melhor jeito de acordar é vendo que o The Wanted anunciou o comeback", pontuou outra. "Falem o que quiserem, hoje ninguém estraga minha felicidade. The Wanted Voltou!", comemorou uma quarta fã da banda. O grupo ficou conhecido por sucessos como "Glad You Came" e "Chasing The Sun".