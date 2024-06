Roberto de Carvalho divulga música inédita na voz de Rita Lee

Roberto de Carvalho participou do "Fantástico", no domingo (9), e exibiu uma música inédita na voz de Rita Lee, além do clipe da canção.

Ele explicou que a música “Volare”, composta pelo italiano Domenico Modugno, ganhou adaptações na letra. "Depois que a Rita partiu, ficou muito claro para mim que a (nova) letra da música era uma metáfora da ascensão dela. Da presença dela que se elevava e se materializava em tudo que a cercava, em tudo que me cercava”, explicou Roberto à repórter Renata Ceribelli.

“A ideia do clipe é como se a Rita estivesse voando aqui. É como se fosse uma ascensão. Ela subindo para o azul”.

O clipe de “Volare” mostra alguns dos lugares favoritos de Rita, que estão mantidos da forma como ela deixou, como o lago energizado por vários cristais, onde o casal costumava sentar para relaxar; e a árvore "Luísa", nome dado em homenagem a uma funcionária que esteve com a cantora por boa parte de sua vida.

Roberto ainda disse que outros projetos de Rita, que morreu há pouco mais de um ano de câncer de pulmão, serão lançados em breve. “Ela escreveu um livro de ficção. E tem outras músicas inéditas também, só preciso receber os sinais. A gente se comunica por telepatia”.