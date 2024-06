CAPTEI: Sistema Verdes Mares promove edição especial para celebrar o Dia do Mídia

Na tarde do último dia 20 de junho, quinta-feira, o Sistema Verdes Mares comemorou o Dia do Mídia de uma maneira especial: promovendo o "SVM Experiência Especial Dia do Mídia".

Por lá, profissionais de mídia de Fortaleza imergiram nos bastidores do SVM, passando pelos estúdios da TV Verdes Mares, TV Diário, Verdinha FM, FM 93, redação do Diário do Nordeste, G1 Ceará e GE.

Legenda: SVM Experiência - Dia do Mídia Foto: LC Moreira

A visita guiada proporcionou uma visão abrangente das áreas que compõem o SVM, promovendo, além de uma troca de experiências, o fortalecimento e a integração entre os diversos setores.

A iniciativa reforça o compromisso do Sistema Verdes Mares em valorizar e apoiar os profissionais de mídia, reconhecendo a importância do seu trabalho para a comunicação e o desenvolvimento da sociedade.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Lívia Medeiros, Denise Santiago e Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

