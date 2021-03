Projeto oferece 100 cursos gratuitos sobre cultura popular, artes visuais, literatura e dança

Neste mês, completa-se um ano de pandemia. De março de 2020 para março de 2021, o cenário permanece o mesmo, e milhares de profissionais das áreas da cultura e arte seguem impossibilitados de trabalhar como antes.

Durante esse período, projetos, festivais e eventos virtuais permitiram que esses trabalhadores continuassem os seus processos criativos, como é o caso da iniciativa “Arte Urgente”, projeto que oferece atividades formativas para jovens e profissionais do setor no Estado.

A iniciativa é subdivida em quatro eixos: “Janelas Formativas”, “Ateliê de Criação”, “Agências de Futuro” e “Coleção de Saberes”. Cada ação será direcionada a um público diferente, de modo a proporcionar qualificação profissional para esses trabalhadores, além de promover um suporte financeiro para os participantes.

A ação “Janelas Formativas” oferece 100 cursos livres abertos ao público geral, dos quais 80 apresentam uma carga horária de 20 horas/aula e 20 possuem uma carga horária de 40 horas. As formações são nas linguagens de Cultura Tradicional e Popular, Artes Visuais, Dança, Criação Literária, Música Popular, Cinema e Audiovisual e Teatro. As inscrições serão abertas no dia 15 de março, e os cursos começam no dia 22.

As propostas dos cursos foram selecionadas a partir de um edital, que contemplou artistas-educadores de 14 cidades do Ceará, com o intuito de descentralizar o conhecimento produzido em Fortaleza e conseguir alcançar pessoas de diversos pontos do Estado. Com isso, 50% dos projetos escolhidos são de profissionais de municípios do interior.

“A formação artística, principalmente nesse período, com as demandas devido isolamento social, está reduzida. Ao mesmo tempo, o grande foco do projeto também é transferir renda para o maior número de trabalhadores da cultura possível”, explica o diretor do Arte Urgente, Paulo Feitosa.

Ateliê de Criação

O “Ateliê de Criação” selecionou 60 artistas de linguagens distintas - teatro, dança, música, audiovisual, circo e cultura popular - para desenvolver ao longo de três meses, ao lado de seis diretores, um espetáculo. Em paralelo, a ação realiza uma capacitação da mão de obra técnica que atuará na produção da obra final.

Esse processo de qualificação será executado por meio de 30 cursos direcionados para jovens que desejem ingressar nas áreas técnicas da arte e cultura. No total, 600 bolsas, no valor de R$375, serão oferecidas aos alunos de modo que eles possam ter um suporte financeiro durante as aulas.

“(A ideia é que) eles realizem juntos a montagem do espetáculo, que eles se qualifiquem como técnicos de figurino, técnicos de som, técnicos de luz e caminhem juntos na montagem do espetáculo. É uma formação em que eles já aprendem fazendo, trabalhando e criando junto às obras. São coisas que se complementam”, diz Paulo.

Uma nova etapa será aberta, focada nos cursos técnicos de música e audiovisual, previstos para acontecer nos meses de abril e maio. As datas ainda não foram definidas.

Outros eixos formativos

Além de capacitar novos profissionais para o mercado de trabalho, o “Arte Urgente” também busca acelerar o processo de desenvolvimento e consolidação de negócios criativos, com formação e assessoria para artistas e empreendedores da cultura, por meio da ação “Agências de Futuro”. A iniciativa selecionou 15 projetos, que devem se transformar em empreendimentos ao final da curadoria.

“Esse percurso vai desde o atendimento da revisão jurídica de CNPJ, parte de estruturação da empresa, assessoria contábil, planejamento, construção de plano de negócio, plano de comunicação e plano de marketing. Todos esses 15 projetos vão se transformar em 15 negócios no campo da arte. É uma ação específica focada no mercado, na economia da cultura, na criação desses novos negócios”, conta o diretor do Arte Urgente.

O “Agências de Futuro” também conta com uma segunda ação. Serão 12 palestras com especialistas de todo Brasil, que compartilham experiências sobre a estruturação de um negócio criativo no setor da cultura. Além da presença dos palestrantes, o eixo também oferta 20 cursos técnicos focados no desenvolvimento do ambiente econômico da cultura, que têm início na primeira semana de abril. As datas não foram divulgadas.

“Esses 20 cursos possuem um perfil que vai desde de como trabalhar para planejamento de carreira, como fazer planejamento financeiro e econômico, cursos nas áreas de marketing, assessoria de comunicação para cultura, assessoria de imprensa para cultura”, pontua.

O quarto eixo do “Arte Urgente” é direcionado para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica no campo das artes e da cultura. A ação “Coleção de Saberes” selecionará 20 trabalhos originais, ainda não publicados, que abordem assuntos que remetam à reflexão sobre arte e cultura no Ceará.

Ao todo, 1.100 profissionais serão beneficiados diretamente com o “Arte Urgente”. “Nesse momento é importante que a gente oferte e qualifique esses profissionais. Para quando a rotina voltar ao normal, eles tenham se qualificado e aprimorado o seu trabalho. Ao mesmo tempo, a gente dá um suporte mínimo e emergencial para que ele tenha acesso a um recurso que é importante para a manutenção da sua vida e dos seus compromissos pessoais nesse momento”, completa Paulo.

Serviço

Janelas Formativas

Inscrições abertas a partir de 15 de março no site do projeto. Mais informações no site e no Instagram do Arte Urgente