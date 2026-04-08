CAPTEI: Após doutorado, Leandro Vasques celebra em família e planeja viagem à Europa
Recém-chegado da Universidade do Porto, ele opta por comemoração íntima antes de embarcar
De volta ao circuito alencarino após temporada acadêmica internacional, o advogado inoxidável Leandro Vasques reaparece em modo low profile, celebrando seu aniversário, no próximo dia 09, quinta-feira, em clima intimista.
Recém-chegado do doutorado na Universidade do Porto, ele optou por um brinde restrito, registrado ao lado de Aline, Gabriel e Pedro — seu núcleo afetivo e inegociável.
No radar, já desponta o próximo movimento: uma escapada estratégica pela França e Inglaterra, onde as comemorações ganham upgrade de cenário e narrativa.
Em tempos de agenda milimétrica, Leandro prova que celebrar também é saber pausar — com elegância, timing e aquele toque cosmopolita que só quem circula bem entre continentes domina.