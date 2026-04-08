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CAPTEI: Após doutorado, Leandro Vasques celebra em família e planeja viagem à Europa

Recém-chegado da Universidade do Porto, ele opta por comemoração íntima antes de embarcar

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 11:18)
Jeritza Gurgel
Legenda: Leandro Vasques
Foto: Arquivo Pessoal

De volta ao circuito alencarino após temporada acadêmica internacional, o advogado inoxidável Leandro Vasques reaparece em modo low profile, celebrando seu aniversário, no próximo dia 09, quinta-feira, em clima intimista.

Legenda: Aline e Leandro Vasques
Foto: Arquivo Particular

Recém-chegado do doutorado na Universidade do Porto, ele optou por um brinde restrito, registrado ao lado de Aline, Gabriel e Pedro — seu núcleo afetivo e inegociável.

Legenda: Leandro Vasques com o Professor Doutor Andre Leite Lamas
Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Leandro Vasques
Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Pedro, Leandro< Aline e Gabriel Vasques
Foto: Arquivo Pessoal

No radar, já desponta o próximo movimento: uma escapada estratégica pela França e Inglaterra, onde as comemorações ganham upgrade de cenário e narrativa.

Legenda: Familia Vasques
Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Aline e Leandro Vasques
Foto: Arquivo Pessoal

Em tempos de agenda milimétrica, Leandro prova que celebrar também é saber pausar — com elegância, timing e aquele toque cosmopolita que só quem circula bem entre continentes domina.