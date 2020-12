PC Siqueira pede doações em dinheiro na internet após polêmica de pedofilia

PC Siqueira, 34, tem usado as redes sociais para pedir doações em dinheiro aos fãs e seguidores. Ele que voltou com o seu canal MasPoxaVida no YouTube, após se envolver em uma grande polêmica em junho deste ano - quando foi acusado de pedofilia -, o YouTuber está passando por dificuldades financeiras.

Em seu Instagram, Siqueira deixou o link do seu PIX (meio de pagamento eletrônico) e nele escreveu: "Doe qualquer quantia pra fortalecer e me ajudar a pagar as contas, e continuar fazendo lives. Valeu!".

Recentemente o influenciador revelou através dos Stories, que o dinheiro das doações também é destinado para alimentação.

"Para quem puder contribuir na causa da minha existência. Estou pagando minhas refeições e contas exclusivamente com doação de quem gosta do meu trabalho. Lives diárias e vlogs semanais", disse.

No dia 11 de junho, um perfil no Twitter nomeado "Exposed Emo", - conta que também revelou mensagens trocadas pelo baterista do CPM 22, Japinha, com uma menor de idade - publicou uma suposta conversa de PC Siqueira com um amigo, e na troca de mensagens, o influenciador teria escrito que recebeu fotos de uma criança de 6 anos de idade nua.

Nas imagens vazadas, Siqueira também teria dito que a mãe da criança havia enviado as imagens para ele, e seu amigo respondeu que "é mais excitante a mãe fazer isso [do que as fotos em si]", ao que PC teria respondido: "sim, de fato".

Após uma grande revolta na internet, PC Siqueira desativou todas as redes sociais. Em um vídeo, o YouTuber negou as acusações e afirmou ter sido alvo de uma "mentira escancarada e grotesca". Ele também contou, na ocasião, que estava sendo ameaçado.

"Recebi uma série de mensagens, acusações, xingamentos, minha família foi atingida, meu psicológico enormemente abalado. Como vocês podem notar, ao ponto de eu não conseguir me pronunciar por vídeo -o que devo fazer quando eu estiver reestruturado. Vocês não têm ideia de como foram minhas últimas 24 horas", afirmou.

De volta para as redes sociais após o ocorrido -menos no Twitter-, PC Siqueira tem feito vlogs no YouTube em que fala abertamente sobre a situação financeira. No último vídeo publicado, intitulado "FALÊNCIA, PAIXÕES E CONDICIONADOR", o digital influencer disse que seu pai o ajudou emprestando dinheiro.

