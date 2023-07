Nando Reis admite vício em álcool no passado: ‘comecei a beber aos 13 anos’

O cantor Nando Reis, de 60 anos, admitiu em entrevista à revista Piauí, seu vício em álcool, e revelou que começou beber aos 13 anos. No entanto, ele celebra estar há sete anos sóbrio.

“Comecei a beber aos 13 anos e só parei aos 53. Foram décadas de consumo pesado e, com o passar do tempo, associado à cocaína. Estou há quase sete anos sóbrio, mas não deixei de ser alcoólatra: consigo sentir a compulsão dentro de mim”, explicou ele.

O artista ainda disse na entrevista que gostava de ficar bêbado, e que bebia compulsivamente, inclusive no ambiente de trabalho.

“Cometi o erro primário de vincular a bebida ao meu processo de criação artística. Na minha cabeça, o álcool estava associado à minha atuação como músico e compositor, então era indistinto para mim beber durante a semana ou no final de semana. Eu bebia sempre”.

Drogas

Nando também contou como a cocaína entrou em sua vida, aos 27 anos. Segundo ele, a droga estava presente nos ambientes que ele frequentava.

“Eu não me importava de ficar bêbado e cheirado, ao contrário: achava graça nisso. Me divertia sendo o mais doido, o que cheirava a maior carreira, o que bebia todas. Me tornei a figura folclórica, o cara que virava cinco noites sem dormir e fazia shows nesse estado”.

Por fim, o cantor admitiu que o alcoolismo e o abuso de drogas estragaram sua relação com os Titãs.

“Nos meus últimos cinco anos com a banda, eu era uma figura patética, atrapalhei muito e fiz coisas horríveis. A bebida alimentou o rancor, a inveja, a hostilidade, a insegurança e a paranoia dentro de mim. Hoje sei que eles são meus amigos e me amavam, mesmo quando estavam com ódio de mim. Me sinto feliz de reencontrá-los mais de vinte anos depois, de cara limpa e com toda a experiência acumulada”.