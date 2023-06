Jovens autistas de Fortaleza dão show na fotografia e ganham exposição inédita

Após quatro meses de estudos na área fotográfica, 10 jovens cearenses realizam a primeira exposição de suas vidas. A mostra “Ampliando Olhares” será apresentada neste sábado (17), a partir das 9h, na sede da Associação Fortaleza Azul (FAZ).

Com acesso gratuito, o evento reúne trabalhos desenvolvidos por alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao longo de quatro meses, dez autistas de famílias atendidas pela FAZ participaram de oficinas promovidas pelo Museu da Fotografia Fortaleza (MFF).

O grupo estudou câmera obscura e câmera de papel, além de vivenciarem, na prática, a captura de imagem por meio de câmeras fotográficas profissionais. As atividades foram promovidas pelo Núcleo Educativo do MFF.

Durante a mostra "Ampliando Olhares", a organização receberá alimentos não-perecíveis para ajudar os familiares assistidos pela instituição. "A exposição é uma forma de prestigiar o que nossos jovens aprenderam", ressalta Daniela Botelho, presidente da Associação Fortaleza Azul (FAZ).

Arte que aproxima

Mãe de autista, Daniela Botelho destaca que a parceria do Museu da Fotografia e a exposição resultante dela são uma importante ação de inclusão social. “Nós, familiares de autistas, vivemos muitos enfrentamentos e um deles é a socialização, alerta a gestora.

As formações realizadas no Museu da Fotografia tiveram a função de estimular o pensamento e a interpretação dos alunos. Outro foco é desenvolver o olhar, a partir de ações direcionadas para o aprendizado.

Legenda: Estudantes vivenciarem prática com câmeras fotográficas profissionais Foto: Oziel

"Conseguir fazer com que eles participem de atividades sociais e que aprendam com esses encontros é um avanço. Além de ser uma forma de promover a inclusão, favorece a quebra de preconceitos sociais", finaliza Daniela Botelho.

Conheça a Associação Fortaleza Azul (FAZ)

Em Fortaleza, além do trabalho de acolhimento e inclusão junto às pessoas autistas e suas famílias, a FAZ organiza parcerias com profissionais de saúde, entidades governamentais e empresas.

Legenda: Mostra reúne trabalhos desenvolvidos durante quatro meses de formação Foto: Icaro

O objetivo é realizar ações que levem informações acerca do TEA à toda população. Assim, a partir do conhecimento, pais e públicos podem se conscientizar e diminuir os estigmas sobre as pessoas que possuem a condição.