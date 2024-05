Gastronomia de Ipu é celebrada com festival de produtos regionais em Fortaleza

A distância entre Fortaleza e Ipu irá encurtar neste domingo (26). Pela primeira vez, a capital cearense recebe uma edição especial do Festival Gastronômico Menu Ipu, que reúne o melhor da culinária da Serra da Ibiapaba. O evento será no Mercado AlimentaCE, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro.

A programação terá atrações para toda a família: além da feira gastronômica, haverá oficina de pintura infantil, visita mediada à exposição "Mistura Quilombola" e uma apresentação do espetáculo "Canções daqui contos do mundo", da Cia. Pão Doce. Na hora do almoço, o show de samba do Grupo DTF completa a diversão.

As atrações de destaque, porém, são os quitutes produzidos em Ipu: durante manhã e tarde, visitantes poderão adquirir itens como queijos artesanais temperados, rapaduras, beijus, alfenim, bolo manzape, linguiças artesanais recheadas e licores, entre outros.

E quem gosta de artesanato também tem motivo para ir ao festival. Durante todo o evento, 13 artesãos de Ipu expõem e vendem produtos feitos a partir de madeira, cerâmica, crochê e macramê.

Coordenador do Festival Menu Ipu e secretário de Desenvolvimento Econômico de Ipu, Silvio Andrade destaca que essa é a primeira vez que a mostra sai da Serra da Ibiapaba “para tentar chamar a atenção do Estado”.

Animado, ele conta que espera que, além do público frequente da Estação das Artes, o evento conte com o incremento de famílias piauienses que moram na Capital – e poderão matar a saudade de casa por meio da gastronomia.

Para o gestor, o evento ajuda a consolidar a cidade de Ipu como uma referência de gastronomia no território da Ibiapaba e no Ceará, ampliando e fortalecendo a rota turística da região.

“Além da bica e do turismo natural, estamos nos estabelecendo na gastronomia, com um projeto de pólo gastronômico que começou há seis anos. O festival é uma celebração e uma salvaguarda da nossa cultura alimentar e uma consolidação desse projeto”, explica.

Em Ipu, festival terá show de Vanessa da Mata

A edição oficial do evento, que chega a 5ª edição neste ano, ocorre de 27 a 29 de junho em Ipu e terá como tema “Sabores da Nossa Terra”. Ao todo, 25 estabelecimentos gastronômicos irão expor no evento.

A programação inclui nove atrações musicais, com destaque para o show da cantora Vanessa da Mata, que leva a turnê “Vem Doce” para a Serra da Ibiapaba.

Haverá ainda apresentação de quadrilha junina, concerto de piano, aulas-shows e oficinas de gastronomia para crianças e adultos. Para mais informações sobre o evento, acompanhe as redes sociais do Menu Ipu.

Serviço

Festival Menu Ipu em Fortaleza

Quando: Domingo, 26 de maio, das 10h às 15h

Onde: Mercado AlimentaCE – Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Programação completa:

10h às 13h – Oficina Pintura Infantil "Gravura com Carimbos", com Fleury Cardoso e Iuri Tavares

10h30 e 12h – Visita Mediada à exposição Mistura Quilombola

11h às 12h – Espetáculo "Canções Daqui Contos Do Mundo", com Cia. Pão Doce

12h30 às 14h30 – Samba, com Grupo DTF

Classificação indicativa: Livre