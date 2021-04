Fundação lança edital para seleção e publicação de livros com temáticas sobre Fortaleza

Que olhares são possíveis de contemplar sobre Fortaleza, cidade que, nesta terça-feira (13), completa 295 anos de idade? Pensando nessas possibilidades, a Fundação Waldemar Alcântara (FWA) está com inscrições abertas para seleção e publicação de livros com temáticas relacionadas à capital cearense.

Aberto desde o dia 2 de abril, o processo de envio das teses e dissertações segue até 2 de maio. Os interessados podem realizar o cadastro por meio do site da instituição.

Com o edital, a Fundação Waldemar Alcântara pretende prosseguir com o trabalho de disseminação do conhecimento sobre o Ceará e a cidade de Fortaleza por meio de iniciativas de fomento à criação e à pesquisa.

Não à toa, o objetivo é contemplar várias áreas, tais como Arquitetura, Cultura, Turismo, Educação, Saúde, História, Geografia, Sociologia, Antropologia, Economia, Meio Ambiente, Comunicação, Publicidade e Ciência Política.

No total, serão publicados 10 títulos inéditos, compreendendo o município em sua dimensão física e humana, seja material ou imaterial. As teses e dissertações devem ter sido defendidas no período de 2015 a 2021. A divulgação dos selecionados acontece em 13 de julho, a partir das 18h, e os títulos serão publicados ainda neste ano.

Democratização

A ação integra o Projeto Estante Ceará 2020, cuja proposta, além de oferecer uma pluralidade de perspectivas acerca da cidade e do Estado, visa democratizar o acesso à leitura com o apoio institucional da FWA, no que se refere à publicações de livros em formato impresso.

Em consequência da pandemia de COVID 19, todos os trâmites descritos no edital serão realizados de modo virtual, utilizando-se dos recursos digitais disponíveis.



Serviço

Inscrições no edital da Fundação Waldemar Alcântara para publicação de livros sobre Fortaleza

Até o dia 2 de maio, por meio do site da instituição. Divulgação dos selecionados: dia 13 de julho, a partir das 18h; prazo-limite para envio de documentos pelos selecionados: dia 23 de julho, até às 23h