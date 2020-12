Filha de Eduardo Galvão faz aniversário e diz que o 1º parabéns era sempre do pai

Mariana Galvão, filha do ator Eduardo Galvão, usou suas redes sociais para comentar a saudade que sente do pai, morto no último dia 7 em decorrência da Covid-19, principalmente neste sábado (19), dia em que ela completa 32 anos. "Ele era sempre o primeiro a ligar para dar parabéns", afirmou ela.

"Hoje, por um momento, fiquei esperando o telefone tocar, a sensação é que ele vai chamar a qualquer momento", afirmou ela em seu relato. "Mas não vou ficar triste porque não tenho motivos para isso. Tive como pai uma das melhores pessoas do mundo, aprendi e evoluí muito com ele."

Vários famosos deram parabéns e compartilharam comentários de apoio na mensagem de Mariana, que terminou afirmando que mesmo sem estar aqui fisicamente, ela sente o amor e o abraço do pai. "A gente se encontra...", finalizou ela.

Eduardo Galvão morreu no último dia 7, aos 58 anos, após semanas internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Seu amigo próximo, o ator Stepan Nercessian disse na ocasião que o ator chegou ao hospital com 50% do pulmão comprometido.

Em uma carreira de três décadas, o ator fez novelas, séries, programas de TV, cinema e teatro. A última participação na Globo foi na novela "Bom Sucesso", de 2019. Ele era formado pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio, onde desde jovem ficou conhecido pelo jeito divertido.

Galvão estreou na televisão como o Régis de "O Salvador da Pátria" (1989), na Globo. Na emissora, participou de novelas como "Araponga" (1990), "A Viagem (1994), "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Paraíso Tropical" (2007) e "Insensato Coração" (2011). Na série "Um Menino Muito Maluquinho", da TV Brasil, foi o pai do personagem principal.

A Record, onde Galvão interpretou o personagem Alan da novela "Apocalipse", em 2017, divulgou uma nota lamentando a morte do ator. "Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do talento deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira", diz a emissora no texto.