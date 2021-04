Escritora cearense Vitória Andrade lança campanha para publicação do primeiro livro

Uma história abraçada a tantas outras. O pulsar de sentimentos feito a fúria, a paixão e os desejos. A trajetória de versos que se estendem e formam paisagens inteiras. Congregando todos esses matizes, o livro "A Poesia Tem a Força de Um Útero" é a primeira empreitada literária solo da escritora cearense Vitória Andrade.

A obra se encontra em financiamento coletivo com vistas a otimizar o processo de publicação, que deverá acontecer por meio do selo editorial Mirada. O trabalho envolve poesia e prosa poética, dialogando acerca das várias emoções que nos circundam e também sobre o gozo, o direito de existir e a melancolia existente em cada um de nós.

"Falo sobre o enfrentamento, sobre a força, sobre o anseio pelo sentir – pelo sentir das coisas que vibram e latejam em nosso cerne", descreveu a autora em suas redes sociais a respeito do projeto.

Legenda: Capa do primeiro livro solo de Vitória Andrade Foto: Divulgação

O financiamento acontece por meio da plataforma Abacashi e a meta a ser alcançada é de R$5.500. O valor custeará toda a dinâmica de viabilização do material para que, enfim, ele possa chegar às mãos das leitoras e dos leitores.

Há duas recompensas disponíveis na campanha: quem colaborar com R$45 ou mais, leva para casa o livro físico, um marca-página e frete incluso; por sua vez, colaborando com uma quantia a partir de R$53, além das benesses mencionadas, também fazem parte uma ilustração impressa e uma cartela de adesivos. Ambos os combos têm previsão de entrega no dia 31 de julho.

Parcerias

Chancelando o vigor criativo de Vitória Andrade, “A Poesia Tem a Força de Um Útero” possui ilustrações de Lara Tavares, prefácio de Kah Dantas, texto de orelha de Sara Sintique e capa de Lisiane Forte.

Em comentário sobre o livro, o poeta, escritor e professor quixeramobinense Bruno Paulino sublinhou que Vitória "faz versos como quem necessita da palavra para questionar a fugacidade do tempo".

"É uma poeta intensa, forte, sedutora, que, como uma sereia de canto embriagador, convida o leitor a mergulhar em densas e profundas águas", escreveu.

A autora, dona da loja Corpo Literário e administradora do perfil Divina Poética Humana, no Instagram, é uma das participantes da antologia “Eu desvalorizei as paredes”, livro publicado de forma independente por outros onze escritores, no ano passado.

Também é idealizadora da antologia “O Amor Nos Tempos de Lonjura”, igualmente publicada em 2020, por meio do selo editorial Mirada da Janela. A poeta tem ainda textos publicados em jornais, revistas e outras plataformas, sendo presença ativa em saraus da cidade, onde evoca as potências de uma poesia múltipla em sentimentos.

Serviço

Campanha de financiamento coletivo para a publicação do livro "A Poesia Tem a Força de Um Útero", de Vitória Andrade

Colaborações por meio da plataforma Abacashi. Meta a ser alcançada: R$5.500