Disney lança uma segunda plataforma de streaming na América Latina em 2021

A Disney anunciou, em evento destinado a seus investidores nesta quinta-feira (10), que vai lançar uma nova plataforma de streaming na América Latina. Com estreia prevista para junho de 2021, o Star+ será o equivalente regional ao Hulu, serviço americano que abriga conteúdos considerados adultos demais para o Disney+ - que por sua vez debutou em terras brasileiras no mês passado.

Valores ainda não foram divulgados e a expectativa é que o Star+ abrigue filmes e séries da falecida Fox, que foi comprada pela empresa de Mickey Mouse, além de títulos originais do Hulu ainda inéditos no Brasil, como a série "Love, Victor", derivada do filme adolescente "Com Amor, Simon".Produções dos canais de TV controlados pela Disney também devem completar o catálogo, bem como conteúdo esportivo local.

A estratégia é diferente da adotada pela companhia em outros mercados, como o europeu. Por lá, o Disney+ ganhará uma aba entitulada Star, onde o mesmo tipo de conteúdo estará disponível. Com isso, a mensalidade do Disney+ passará por reajuste.

Durante o evento, a Disney também anunciou que alcançou 86 milhões de assinantes em todo o mundo, em apenas 13 meses de existência.

Seguindo tendência inaugurada pela pandemia, a empresa lançará sua próxima animação, "Raya e o Último Dragão", no Disney+ – no método "premier access", com pagamento de um valor extra – ao mesmo tempo que nos cinemas. Por enquanto, a medida é válida apenas para os Estados Unidos e não há informações para o Brasil.

Ainda falando de Disney+, a empresa afirmou que, nos próximos anos, a plataforma vai receber dez séries originais ambientadas no universo de "Star Wars" e mais dez do Universo Cinematográfico Marvel. Outras 15 séries animadas e em live-action, bem como 15 filmes, também estão programados.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?