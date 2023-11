Dia do Samba em Fortaleza: programação gratuita ocupa quatro cantos da cidade com Dudu Nobre e mais

Samba para ninguém ficar parado. Em comemoração ao Dia Nacional do brasileiríssimo gênero musical, celebrado em 2 de dezembro, Fortaleza terá programação gratuita em quatro cantos da cidade. A ação faz parte da edição especial do Giro Cultural, realizado pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor).

Tudo acontece a partir desta sexta-feira (1º), seguindo até dia 3. Mercado dos Pinhões, Parque Rachel de Queiroz, Centro Cultural Belchior e Espigão do Náutico serão os lugares ativados com toda a graça e molejo sambistas.

A agenda inclui show do ex-The Voice Brasil Marcos Lessa, na sexta-feira (1º), às 21h30, no Mercado dos Pinhões. No sábado (2), acontece o show de Paulinho da Mocidade, às 20h30, no Espigão do Náutico. O artista promete ao público uma viagem pela história do samba.

Por sua vez, no domingo (3), o destaque vai para o show do cantor Dudu Nobre, às 20h, também no Espigão do Náutico, encerrando a programação.

Origem

O Dia Nacional do Samba não é uma data comemorativa oficial e foi aprovado como lei estadual do Estado da Guanabara (atual município do Rio de Janeiro), através da Lei n° 554, de 27 julho de 1964.

Legenda: Marcos Lessa estará na primeira noite do evento Foto: Divulgação

Na Bahia, também havia um projeto de lei, de 1963, que pretendia instituir a efeméride. Já considerando a aprovação, o projeto declara que as comemorações da data nesse ano homenageariam Ary Barroso, compositor brasileiro, autor de "Aquarela do Brasil", entre outras canções.

É possivelmente por esse motivo que se passou a divulgar a ideia de que a data seria uma homenagem ao sambista.

Confira a programação completa:



01/12 - Sexta-feira

Mercado dos Pinhões

18h30 - Essas Mulheres

20h - Grupo Maravilha

21h30 - Marcos Lessa

Centro Cultural Belchior

18h30 - Samba Vadio

02/12 - Sábado

Espigão do Náutico

17h30 - Teatro: "Macaúba, Peito, Corda e Coração"

18h - Marcus Caffé

19h30 - Samba pra Valer

20h30 - Paulinho Mocidade

Parque Rachel de Queiroz

18h - Pacote de Biscoito

19h - Maracatu Leão de Ouro

19h30 - Samba do Zé

Centro Cultural Belchior

17h às 22h - Feira Oxente

17h - Escola de Samba Sambamor

18h30 - Grupo DTF

03/12 - Domingo

Espigão do Náutico - Projeto Praia Limpa

16h30 - Carlinhos Palhano e Samba de Mesa

17h30 - Iracema Bode Beat

18h30 - Grupo Borogodó

20h - Dudu Nobre

Centro Cultural Belchior

17h às 22h: Feira Oxente