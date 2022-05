Das piores capas de CDs à influência na educação: evento gratuito em Fortaleza debate design

Voltado para profissionais do design, estudantes e entusiastas em geral, o grupo Isso Não É Design, do grupo de Sistemas e Mídias Digitais da UFC, realiza a primeira edição do Isso é um evento de Design.

O evento, que ocorrerá entre os dias 4 e 5 de junho, contará com grandes nomes do design, incluindo o designer gráfico carioca Felipe Taborda.

Com palestras, workshops e oficinas, o evento é gratuito e visa democratizar o acesso a educação de design. A ideia, segundo o professor de comunicação visual do curso e fundador do Isso Não É Design, Matheus Rodrigues, é fomentar o design.

"A área do design, da comunicação no geral, tem um poder de mudar a vida das pessoas para melhor. Você vê muitas pessoas do eixo Rio-São Paulo, os cursos são muito caros, tem que ter contatos. Isso tudo é muito inacessível para o aluno quer trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Pensei em trazer essa área do design mais para perto para fomentar uma indústria criativa forte e acessível, democrática, para todo mundo", destaca.

Convidados

Estarão presentes no evento nomes como Catharina Maciel, Eduardo Novais, Natal Chicca e Thais Gomes, além do professor Matheus Rodrigues. Também estará presente o Pánico Estudio.

O destaque é o designer Felipe Taborda, vencedor do Prêmio da Música Brasileira - Projeto Visual.

"Ele é um designer legendário do brasil, ele participou de projetos muito legais, fez capa de disco para o barão vermelho, para o cazuza. Aí ele foi crescendo e chegou a ter nome internacional, quase nunca está no Brasil. Como eu tinha o contato dele acabei conseguindo pegar um espacinho para ele vir conhecer fortaleza, é a primeira vez que ele vem", conta Matheus.

O designer já foi responsável pelo design de capas de albuns de artistas como Tom Jobim, Tim Maia, Cazuza e Barão Vermelho, e atualmente é quem está a cargo do redesign da Academia Brasileira de Letras.

Evento anual

Segundo Matheus Rodrigues, o plano é que o evento seja realizado anualmente, todos os anos com novas presenças importantes do design.

Para acompanhar as novidades, ele indica seguir o Instagram do grupo, @issonaoedesign. Para ver a programação do evento e se inscrever, basta acessar este site.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?