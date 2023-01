Com letra cheia de indiretas, Shakira atinge topo do Spotify Global; veja latinos que já chegaram lá

Os cantores Shakira e Bizarrap chegaram ao topo do Spotify Global e alcançaram um feito inédito nas suas carreiras. A lista reúne as músicas mais reproduzidas no planeta. Nas primeiras 24h após o lançamento de "Music Session #53", foram contabilizados mais de 14,3 milhões de reproduções na plataforma.

A marca colocou a canção na posição de maior estreia latina da história do aplicativo. A letra da música é repleta de sarcasmo e indiretas que, ao que tudo indica, foram direcionadas a Gerard Piqué, ex-marido da cantora colombiana.

Confira os artistas latinos que também já alcançaram o feito

Anitta

A brasileira Anitta chegou na primeira posição do ranking com o reggaeton "Envolver", em 2021. A música chegou a acumular 6,39 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas, impulsionada também pelos desafios de dança no TikTok.

Bad Bunny

Bad Bunny chegou ao topo da lista de álbuns mais tocados em 2022. Os hits do porto-riquenho o colocaram em primeiro na lista mundial por três anos consecutivos.

Maluma

Já em 2020, o cantor colombiano Maluma bombou na plataforma com seu single "Hawái". O aplicativo contabilizou mais de 5,4 milhões de reproduções em um único dia no Spotify, e se consagrou como o artista latino com a posição mais alta no Spotify naquele ano.

Luis Fonsi

Em 2017, o Spotify já era um sucesso e Luis Fonsi emplacou "Despacito" - hit lembrado até hoje como o dos mais tocados nos últimos anos. A versão original remix com o Justin Bieber alcançou 4,6 bilhões de reproduções no Spotify.