Com aula de Bela Gil e show de Mariana Aydar, Mercado AlimentaCE realiza 2º Festival de Gastronomia

Em uma celebração à identidade e à cultura alimentar do Ceará, o Complexo Cultural Estação das Artes recebe, dos dias 23 a 25 de fevereiro, a segunda edição do Festival de Gastronomia Cearense.

Realizado pelo Mercado AlimentaCE, o evento tem como tema “Os rumos do Ceará de comer” e conta com ampla programação gratuita – aulas de culinária, rodas de conversa, exposição fotográfica, apresentações musicais e feiras gastronômicas são algumas das atrações.

Entre os destaques do festival estão a participação da chef e apresentadora Bela Gil, que irá ministrar uma aula-show, além de chefs que se dedicam a conhecer e promover o melhor dos biomas cearenses e brasileiros, do mar ao sertão, como Didda Carneiro, Ieda de Matos, Marina Araújo e Paola Romanova.

Legenda: Forró Briseira se apresenta na primeira noite do festival. Grupo é formado por Vanessa A Cantora, Juruviara, Nonato Lima, Nayra Costa e Vitoriano Foto: Divulgação

O evento também terá atrações musicais para todos os gostos: a animação do Batuk do Dipas; o arrasta-pé do Forró Briseira; o brilho da festa Batekoo e o forró de Mariana Aydar, que traz o show “Veia Nordestina”.

Legenda: Mariana Aydar faz show de forró no domingo (25) Foto: Divulgação

A programação é inteiramente gratuito. A entrada é por ordem de chegada e, após atingir a capacidade máxima do evento (1.500 pessoas), a saída do equipamento não garante retorno, sendo necessário voltar à fila.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (23/02)

17h às 19h – Premiação “Melhores Sabores da Cidade”

19h – Abertura oficial do evento

19h30 – Cine Pra Tu Ver | Exibição de documentários após roda de conversa "Registro Audiovisual e Cultura Alimentar"

19h30 – Forró Briseira, com Vanessa A Cantora, Juruviara, Nonato Lima, Nayra Costa e Vitoriano

Durante todo o evento – Feiras gastronômica e de empórios / Mercado da Cerveja / Cozinha do Mercado / Comedoria aberta com os restaurantes São Francisco, Espetinhos dos Sonhos, Cozinha do Frei, Ajeum de Oyá, Petiscos da Citron e Cervejaria Brauhaus

Sábado (24/02)

13h – Abertura do espaço

14h – Roda de Conversa “Cozinha, quintal e floresta: saberes ancestrais do alimento”, com Bela Gil, Valéria e Verônica Carvalho, e Rosa Pitaguary

15h15 – Aula-show “Comida das Serras”, com Leonardo Giglio e Joaquim Alencar

16h15 – Aula-show “Comida dos Mares”, com Marina Araújo e Paola Romanova

17h15 – Aula-show com Bela Gil

18h30 – Baile do Mercado: Luana Flores apresenta Nordeste Futurista

20h30 – Baile do Mercado: Batekoo

Durante todo o evento – Feiras gastronômica e de empórios / Mercado da Cerveja / Cozinha do Mercado / Comedoria aberta com os restaurantes São Francisco, Espetinhos dos Sonhos, Cozinha do Frei, Ajeum de Oyá, Petiscos da Citron e Cervejaria Brauhaus

Domingo (25/02)

9h – Abertura do espaço

9h30 – Espetáculo infantil “La Cucina”

10h30 – Aula-show “Comida dos Sertões”, com Ieda de Matos e Didda Carneiro

11h30 – Roda de choro | Carnaval do Pixinguinha

14h – Batuk do Dipas

16h – Mariana Aydar apresenta o show “Veia Nordestina”

Durante todo o evento – Feiras gastronômica, de empórios e agroecológica / Mercado da Cerveja / Cozinha do Mercado / Comedoria aberta com os restaurantes São Francisco, Espetinhos dos Sonhos, Cozinha do Frei, Ajeum de Oyá, Petiscos da Citron e Cervejaria Brauhaus

Serviço

Festival de Gastronomia Cearense: os Rumos do Ceará de Comer

Quando: 23 a 25 de fevereiro de 2024

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito | Sujeito à capacidade do espaço (1.500 pessoas por dia)

Mais informações: @mercadoalimentace