Cine Ceará 2023: veja a programação desta quinta-feira (30)

O 33º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema se aproxima da reta final dando sequência à promoção de diversas programações gratuitas em Fortaleza. O principal evento de audiovisual do Estado segue até a sexta-feira (1º).

Nesta quinta-feira (30), o Cineteatro São Luiz recebe duas ações de destaque: uma homenagem ao cineasta cearense Josafá Duarte, reconhecido pela produção independente feita no interior do Estado, e a exibição do único longa brasileiro da competição principal, "Sou Amor".

Na Casa Amarela Eusélio Oliveira, o curso "Cuidados Jurídicos para Produções Audiovisuais" chega ao último dia. Há, ainda, exibições da Mostra Olhar do Ceará no Cinema do Dragão a partir das 14 horas.

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

9h

Thuë pihi kuuwi - Uma Mulher Pensando. Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami. Documentário. 9’. Roraima. 2023

Mediação: Bruno Carmelo

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

Cielo abierto / Céu Aberto. Felipe Esparza. Ficção-documentário. 65’. Peru-França. 2023

Mediação: Bruno Carmelo

Casa Amarela Eusélio Oliveira

CURSO CUIDADOS JURÍDICOS PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

16h às 18h30

Cinema do Dragão

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA-METRAGEM

Sala 02, às 14h, classificação indicativa: livre

Urubu aterrado. Cris Sousa e Weslley Oliveira. Híbrido. 20’. 2023

Quando o passado for presente lembra-se de mim no futuro. Rafael Vilarouca. Experimental. 18’. 2022

As Velas do Monte Castelo. Lanna Carvalho. Ficção. 16’. 2022

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

Sala 02, às 16h, classificação indicativa: 12 anos

Debate com realizadoras após a exibição com mediação de Camilla Osório

Quando eu me encontrar. Amanda Pontes e Michelline Helena. Ficção. 77’. 2023

MOSTRA VITRINE LGBTQIA+

Sala 01, às 16h, classificação indicativa: 18 anos

Madalena. Madiano Marcheti. Ficção. 85’. Brasil. 2021

MOSTRA CANAL BRASIL 25 ANOS

Sala 01, às 18h, classificação indicativa: 12 anos

Fico te devendo uma carta sobre o Brasil. Documentário, 88 min. Cor. Brasil. 2020

Praça do Ferreira

CINEMA NA PRAÇA

Às 19h, classificação indicativa: livre

Trinity ainda é meu nome. Enzo Barboni. Ficção. 113’. Itália. 1970

Cineteatro São Luiz

HOMENAGEM

Às 19h30

Josafá Duarte

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 14 anos

Diafragma. Robson Cavalcante. Animação. 10’. Alagoas. 2023

Pulmão de pedra. Torquato Joel. Documentário. 14’. Paraíba. 2023

Os finais de Domingos. Olavo Junior. Ficção. 8’. Ceará. 2023

Lapso. Caroline Cavalcanti. Ficção. 24’. Minas Gerais. 2023

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 14 anos

Sou amor. André Amparo e Cris Azzi. Ficção. 110’. Brasil. 2023