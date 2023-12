CCBNB Fortaleza promove virada cultural gratuita com mais de 100 atrações; confira programação

Uma programação cultural gratuita, diversa, aberta e espalhada: é essa a proposta da Virada Cultural do CCBNB. Promovido pelo Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza, o evento reúne mais de 100 atrações da música, teatro, cinema, cultura popular, literatura e mais linguagens entre os dias 8 e 16 de dezembro.

A Virada Cultural do CCBNB volta à programação do equipamento em 2023 após uma primeira edição do formato em 2022. A agenda encerra as atividades deste ano do centro cultural.

Além do próprio CCBNB, no Centro de Fortaleza, outros espaços também acolhem as atrações do evento, como o Passeio Público, o Raimundo dos Queijos e o Beco do Tambor da Praça dos Leões. O município de Paracuru também recebe programação.

No total, são 22 palcos simbólicos com faixas de programação que homenageiam figuras importantes da cena artística e cultural do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Entre as atrações, estão previstos shows musicais do violeiro Xangai e de Seu Pereira e Totonho.

Virada Cultural do CCBNB

Quando: de 8 a 16 de dezembro

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde D´Eu, 560, Centro) e diversos espaços de Fortaleza

Entrada gratuita

Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Confira a programação completa:

Sexta, 8/12

17h - Teatro: “Retalhos da Minha Terra”, do Grupo de Teatro Louco em Cena, na Praça dos Leões (Cruzamento das ruas São Paulo e Sena Madureira, Centro)

19h - Abertura oficial: show coletivo dos artistas maranhenses Camila Reis, Dicy, Elizeu Cardoso, Isaías Alves, João Simas, Klícia, Lena Garcia, Regiane Araújo, Santacruz, Wilson Zara e Zeca Tocantins, no Palco Papete (palco Galeria do CCBNB)

21h30 - Música: show do pernambucano Heberth Azzul, no Palco Papete (palco Galeria do CCBNB)

Sábado, 9/12

11h - Oficina Criança e Arte, de fantoches de Papai Noel, com Calu Maravilha, no CCBNB

12h - Apresentação de chorinho de Samuel Rocha e convidados, no Passeio Público (rua Dr. João Moreira, S/N, ao lado da Santa Casa de Misericórdia, Centro)

13h - Espetáculo infantil "O Galinheiro de Bragança", do Grupo Galhofo, na Biblioteca Inspiração Nordestina do CCBNB

15h - Projeto Percursos Urbanos "Nos passos de nossas ancestrais: Dançar, curar, celebrar", com Silvia Moura

15h - Ação Hip-hop, com Felipe Rima, no palco Galeria do CCBNB

16h - Trenzinho da História, com Gerson Linhares, partindo da recepção do CCBNB

18h - Hip-hop com o Fórum Estadual do Hip Hop, na Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

19h - Encerramento da temporada do projeto Jazz em Cena, com homenagem da Marimbanda (Heriberto Porto, Thiago Almeida, Pedro Façanha, Michael da Silva) ao artista Luizinho Duarte, no Palco CCBNB

20h - Rock da Virada, no palco Silvio Cesar, e apresentações das bandas Warbiff (CE), Fireline (CE), Dead Enemy (CE) e Flagelo (CE), no Palco Escadaria

Domingo, 10/12

10h30 - Projeto Batendo na Porta, com Thalu Veras, Barbara Xavier, Adriano Kanu, Luana Florentino, Forró de Oia, Gil Pereira, Juliana Roza, Wilbert Santos e Coco da Dona Geralda, no Palco Mestre Azul (na rua General Bezerril, em frente ao CCBNB)

14h - Banda Frevilhando, de Sobral, no Polo Cultural Raimundo dos Queijos (rua General Bezerril, 151 - Centro)

Segunda, 11/12

18h30 - Roda das Pretas e dos Pretos em Busca da Ancestralidade, com Ukilombo Capoeira, CECAB e Come inna di dance, no Palco Moa do Katendê (Palco Galeria do CCBNB)

Terça, 12/12

18h - Sarau Mulherio das Letras, com o Coletivo Mulherio das Letras, 2° Sarau Velas para Poesia e apresentação do livro “Reflexões Íntimas”, de Leide Freitas, no Palco Emília Freitas (Palco Galeria do CCBNB)

23h - Ação Cultural Reggae, com DJ Doren, DJ Freedom Sounds, DJ Bruno Rasta, Shalon Raiz, Carlinhos Nação, The Reggae Band e AFrodyte, Rafa Winner e Gomes Brasil, no Palco Reggae (Palco Galeria do CCBNB)

Quarta, 13/12

9h - Entrevista aberta com Xangai no programa Nomes do Nordeste, no CCBNB

15h - Exibição de filmes no Palco Doug de Paula, no CCBNB

16h - Apresentação da Pastoral Mariinha de Ló, no CCBNB

18h - Quarta D'Yansã, com a Caravana Cultural, Ukilombo Capoeira, Tambor de Crioula, Indira Marley, Na Quebrada do Coco, Camila Reis & Dicy Rocha, do Maranhão, na Praça dos Leões

20h - Show de Eugênio Leandro, Calé Alencar, Edmar Gonçalves e Lúcio Ricardo em homenagem a Chico Pio, no CCBNB

22h - Show de Xangai, no CCBNB

Quinta, 14/12

11h - Debate "O ofício de frequentador assíduo de botequim", com Romeu Duarte, Luciene Simões, Dejoces Baptista e Socorro Sales, a apresentação musical de chorinho do Quarteto de Ian Calíope e declamação de poesia com Marcos Paulo, no palco da Rua General Bezerril

12h - Apresentação do Pastoril Atividade, no Polo Cultural Raimundo dos Queijos

12h - Apresentação de Mazé Figueiredo no Banco do Nordeste Passaré, na Praça Jader Colares (Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Passaré)

18h - Apresentação de Aparecida Silvino, no Palco Izaíra Silvino, no CCBNB

19h - Show do grupo Água de Quartinha, no Palco Galeria do CCBNB

20h30 - Show de Seu Pereira e Totonho, no Palco Galeria CCBNB

Sexta, 15/12

19h - Show de Ricardo Black e Black Trio, no CCBNB

20h30 - Show coletivo em homenagem a Tarcisio Sardinha, no CCBNB

23h - Reggae da Virada, com Carlinhos Nação e Convidados, no Palco Escadaria

01h - Festa da Virada, com DJ Victor, no Palco Escadaria

Sábado, 16/12