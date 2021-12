Bota Pó e Yarley participam do Festival de Juventude de Fortaleza na próxima semana; veja detalhes

Os influenciadores digitais Alexia Brito, a Bota Pó, e Yarley Ara, são dois dos convidados especiais do primeiro Festival de Juventude de Fortaleza (JuvFest) que começa na próxima terça-feira (14). Eles participarão do bate-papo “Comunicação e Juventudes: o presente tem menos de 30”, às 19h da terça.

Bota Pó tem 16 anos e quase 530 mil seguidores no Instagram. Ela despontou com dicas de beleza na internet, usando muito humor e simplicidade de uma jovem do interior do Maranhão. Recentemente, ela se assumiu trans, se tornando inspiração para adolescentes que ainda estão em processo de aceitação e transição.

Yarley é cearense e usou a relação com a irmã Rayssa Bezerra para criar conteúdos humorísticos que ganharam o Brasil. Com 5.8 milhões de seguidores, ele exalta sempre suas raízes periféricas e dá conselhos de como super bullying.

O bate-papo terá ainda a presença de Léo e Dudu Suricate, criadores da página de humor Suricate Seboso e idealizadores do VetinFlix.

JuvFest

Até 16 de dezembro, o JuvFest ocorrerá no Cuca José Walter com palestras, bate-papos, oficinas, lançamentos, experiências imersivas, exibição de filmes, ações culturais e muitas outras atividades. O acesso é gratuito mediante inscrição prévia no site do festival.

>>> Veja a programação completa

O evento é uma idealização da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ). As inscrições estão abertas até o próximo sábado (11).

>>> Acesse as inscrições

É possível acompanhar o festival de forma on-line pelo canal da JuvTV no YouTube.