'Atypical' e 'Outer Banks' chegam em julho à Netflix

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (23) os lançamentos do mês de julho. No catálogo do streaming, as novidades em séries são a quarta e última temporada de "Atypical", e a segunda parte de "Outer Banks".

Outra estreia no dia 24 de julho é o reality Brincando com Fogo Brasil. Ele reúne jovens solteiros em uma praia paradisíaca que precisam evitar contato físico para ganhar um prêmio de R$ 500 mil. Para quem gosta de terror, o streaming lança a trilogia "Rua do Medo".

Entre os especiais, estão "Emicida: Amarelo", show do cantor gravado no Theatro Municipal de São Paulo com as músicas do álbum homônimo do artista. Nos documentários originais, a novidade é "Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime", que estreia dia 8 de julho. Entre os infantis, os destaques são "Peppa Pig" (6ª temporada) e "Kung Fu Panda 3".



Confira lista completa

​SÉRIES

Brincando com fogo Brasil (21 de julho)

Homens e mulheres com beleza demais e responsabilidade de menos se deparam com o maior desafio de suas vidas, em uma praia paradisíaca: abrir mão de contato físico para ganhar o prêmio de R$ 500 mil.

"Outer Banks" Temporada 2 (30 de julho)

A 2ª temporada coloca a equipe à prova como nunca antes em mais uma aventura de verão.

"Atypical" Temporada 4 (9 de julho)

Casey e Sam estão prestes a sair de casa e a família Gardner precisa tomar decisões importantes.

"Young Royals" (1 de julho)

O príncipe Wilhelm está se acostumando com a vida no internato de prestígio Hillerska, na Suíça. Mas seguir seu coração vai ser mais difícil do que parece.

"Eu Nunca..." Temporada 2 (15 de julho)

Com novos amores, novos colegas e novos motivos para discutir com a mãe, Devi está cheia de coragem para tomar decisões ousadas e questionáveis.

"Sky Rojo" Temporada 2 (23 de julho)

Sky Rojo está de volta para sua segunda temporada com ainda mais ação e adrenalina. Dos criadores de La Casa de Papel, Álex Piña e Esther Martínez Lobato.

"Mestres do Universo: Salvando Eternia" (23 de julho)

A guerra por Eternia recomeça e pode ser a batalha final entre He-Man e o Esqueleto. Nova série de animação do roteirista e diretor Kevin Smith.

"Virgin River" Temporada 3 (9 de julho)

Em Virgin River, Mel e seus amigos se unem para lidar com todos os tipos de problema, que incluem perdas, brigas judiciais e separações. Com Alexandra Breckenridge e Martin Henderson.

"Val Helsing" Temporada 5 (16 de julho)

Na última temporada, os Van Helsing descobrem as origens da Senhora das Trevas, Vanessa definha no Reino das Trevas e Drácula governa diretamente da Casa Branca.

FILMES

Trilogia de terror: "Rua do Medo: 1994" Parte 1, "Rua do Medo: 1978" Parte 2 e "Rua do Medo: 1666" - Parte 3 (23 de julho)

"A Última Carta de Amor" (23 de julho)

Após encontrar uma série de cartas de amor da década de 60, uma jornalista decide resolver o mistério de um romance secreto. Filme de Augustine Frizzell, baseado no livro de Jojo Moyes, com Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner e Joe Alwyn.

"Um Dia com Jerusa" (26 de julho)

No bairro do Bixiga, uma mulher abre as portas de sua casa para uma jovem desconhecida e as duas passam a dividir suas histórias de vida. Filme de Viviane Ferreira, com Léa Garcia e Débora Marçal.

"Dynasty Warriors" (1º de julho)

Senhores da guerra, estadistas e guerreiros se lançam em batalhas homéricas nesta história de fantasia baseada no clássico "Romance dos Três Reinos".

"O Último Mercenário" (30 de julho)

Vinte e cinco anos depois de fazer um acordo com o serviço secreto francês para proteger o filho, um agente precisa sair do esconderijo. Estrelado por Jean-Claude Van Damme.

"Apportados" (23 de julho)

Dois millennials enchem a cara, criam uma campanha de crowdfunding para um app e arrecadam milhões. Agora vem a parte difícil: desenvolver o app.

DOCUMENTÁRIOS ESPECIAIS

"Emicida: Amarelo - Ao Vivo" (15 de julho)

Com rimas progressistas e batidas ecléticas, o rapper Emicida leva os hits do álbum "AmarElo" ao palco do Theatro Municipal de São Paulo.

"Elize Matsunaga: Era uma vez um crime" (8 de julho)

Em um crime que chocou o Brasil, Elize Matsunaga mata e esquarteja o marido. Agora, ela dá sua primeira entrevista nesta série documental que explora o caso.

"Roubos Inacreditáveis" (14 de julho)

Milhões em dinheiro, whisky de alto nível... tudo roubado. Esta série sobre crimes reais mostra esquemas incríveis que quase deram certo.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

"O Mundo dos Centauros" (30 de julho)

Em uma missão para encontrar sua fiel cavaleira, uma égua destemida viaja por um mundo fantástico, repleto de magia, aventura e centauros cantores.

"Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs" (21 de julho)

Heróis de "Caçadores de Trolls", "Os 3 Lá Embaixo" e "Magos" se unem para enfrentar um perigoso inimigo que ameaça dominar o universo e reiniciar a Terra.

"Ridley Jones: A Guardiã do Museu" (13 de julho)

Ridley é uma menina curiosa que, com seus amigos, protege os tesouros do Museu de História Natural e seu segredo mágico: à noite, tudo cria vida.

"Lições de Cidadania" (4 de julho)

Aproveite para aprender o básico sobre direitos civis e cidadania com as músicas animadas de artistas como Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert, Brandi Carlile e muitos outros.

​"Mighty Express" Temporada 4 (27 de julho)

As aventuras desta turma de trens e seus amigos humanos continuam. Apareceu algum problema? Nada que o trabalho em equipe não resolva.

Para ser um mestre Pokémon: "Série Jornadas Pokémon: Parte 1", "Série Jornadas Pokémon: Parte 2", "Série Jornadas Pokémon: Parte 3", "Série Jornadas Pokémon: Parte 4" (7 de julho)

"Como Treinar seu dragão 3" (7 de julho)

Depois de conhecer uma criatura encantada, Soluço e Banguela saem em busca do lendário paraíso dos dragões. Mas Grimmel, o Cruel, fará de tudo para chegar primeiro.

"Peppa Pig" Temporada 6 (15 de julho) Peppa é uma porquinha que mora com o irmão mais novo George, Papai Pig e Mamãe Pig. Ela adora jogos, passeios e pular em poças de lama.

"Kung Fu Panda 3" (1º de julho)

Em uma visita a uma vila secreta com o pai, Po forma um exército de pandas para combater um espírito maligno que ameaça a China.

ANIME

"Resident Evil: No Escuro Absoluto" (8 de julho)

Anos depois dos horrores de Raccoon City, Claire e Leon se envolvem em uma conspiração sombria depois que um ataque viral assola a Casa Branca.

"Transformers: War for Cybertron: O Reino" (29 de julho)

O último título da trilogia Cybertron traz reviravoltas incríveis.