'As Travestidas' retornam ao Theatro José de Alencar para apresentar novo espetáculo

Onze anos após sua estreia no Theatro José de Alencar, o coletivo As Travestidas volta ao palco do equipamento para apresentar o espetáculo 'Cabaré das Travestidas', com shows, dublagens e talkshows. O retorno acontece neste domingo (16), às 18h, no YouTube.

O projeto original previa uma turnê do coletivo por três cidades cearenses - Travestour - com apresentações do espetáculo e 'oficinas drags'. Mas em meio ao aumento de casos de Covid-19 em 2021, a proposta foi adaptada para o ambiente virtual.

Com edição capitaneada por Gisele Almodóvar (Silvero Pereira), a nova versão do 'Cabaré das Travestidas' traz números inéditos, desenvolvidos especialmente para essa apresentação, que será realizada no palco principal, tendo a plateia do teatro como cenário.

O 'Cabaré das Travestidas' foi criado em homenagem ao teatro de revista e une shows, dublagens, performances e talkshow. Contemplado pela Lei Aldir Blanc, o espetáculo é composto também por Deydianne Piaf (Denis Lacerda), Karolaynne (Italo Lopes), Mulher Barbada (Rodrigo Ferrera), Yasmim Shirran e Patrícia Dawsom.

Serviço

Cabaré das Travestidas

Domingo (16), às 18h, no YouTube do Theatro José de Alencar