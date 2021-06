Alceu Valença prepara show virtual e gratuito com canções clássicas e sucessos

O músico Alceu Valença canta clássicos e músicas inéditas em show gratuito e virtual no palco do Teatro Bradesco no dia 25 de junho, a partir das 20h. A transmissão será realizada pelo canal do YouTube do equipamento.

Como uma espécie de roteiro, o cantor promete realizar junto com o público uma viagem intimista para lugares onde a quarentena os impede de chegar. Saindo de Pernambuco, onde ele nasceu, o show passa por cidades por onde o músico viveu: São Paulo, Rio, Brasília, Lisboa e Paris são alguns dos destinos presentes no teor de suas canções.

No repertório, clássicos e músicas inéditas do seu novo disco, "Sem Pensar no Amanhã”, fazem parte da trilha. Entre os sucessos, estão “Belle de Jour”, “Anunciação”, “Tropicana”, “Táxi Lunar”, “Coração Bobo”, além de “Era Verão” e “Sem Pensar no Amanhã”, presentes no seu novo trabalho. Durante o show, Alceu Valença também interpreta temas de Luiz Gonzaga, como “Pau-de-Arara”, “Sala de Reboco” e “Sabiá”.

Serviço

Show do Alceu Valença

Dia 25 de junho, às 20h, no YouTube do Teatro Bradesco