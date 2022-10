Suspeito de matar homem após uma pisada no pé no Paraná é preso em Minas Gerais

Um foragido suspeito de assassinar um homem após ter o pé pisado pela vítima, em um bar na cidade de Primeiro de Maio, Paraná, foi preso em Mateus Leme, Minas Gerais. Uanderson Osmar Calazans, de 31 anos, estava em um ônibus que fazia um trajeto interestadual.

O coletivo, que saiu de Foz do Iguaçu e seguia para a capital mineira, Belo Horizonte, foi parado pela Polícia Militar Rodoviária em uma operação na MG-050. Na ocasião, os agentes de segurança vistoriavam os veículos e passageiros que trafegavam pelo local. As informações são do portal g1.

Assim que os policiais entraram no ônibus, Uanderson Osmar aparentou ficar nervoso, pegou uma bíblia e começou a rezar. Ao ser abordado, o suspeito não conseguiu responder aos questionamentos dos militares.

Ao verificar os antecedentes dele, os agentes descobriram que ele era procurado pela Polícia Civil do Paraná há dois dias por supostamente matar um homem em um bar, localizado na cidade de Primeiro de Maio, após a vítima pisar no pé dele.

Crime

Segundo informações da Polícia Militar, no dia do crime, após o incidente, Uanderson Osmar pegou uma arma de fogo na casa de uma irmã e retornou ao estabelecimento, onde disparou dois tiros à queima roupa no rapaz, que morreu.

A corporação ainda detalhou que ele tem passagem por tráfico de drogas e tentativa de feminicídio — ele teria atirado contra uma ex-companheira, o que causou a perda de um rim dela, em 2013.

Ainda conforme a PM, o suspeito tentou subornar os agentes de segurança no momento da prisão, em Minas Gerais, ao oferecer uma arma de fogo em troca da liberdade. No entanto, teve o equipamento bélico apreendido e deve responder pelos crimes de homicídio e tentativa de suborno na Justiça.

