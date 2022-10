Avião cai no Lago Guaíba, em Porto Alegre, após 10 minutos no ar

Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (3) ao sobrevoar o Lago Guaíba, em Porto Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião "sumiu" do radar por volta de 17 horas, próximo à Orla de Ipanema.

O piloto, Luiz Cláudio Albert Petry, 43, é dado como desaparecido e está sendo buscado pelas autoridades de segurança locais.

Os primeiros destroços do veículo foram encontrados ainda na noite de segunda pelos bombeiros. As buscas pelo piloto, que é um dos donos da aeronave, contam com o suporte da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Força Aérea Brasileira (FAB), além de 13 bombeiros — seis mergulhadores e três embarcados e quatro buscando por terra.

A última atualização do Corpo de Bombeiros sobre o caso foi às 15h40 desta terça (4), quando a corporação afirmou que encontrou a peça do leme de direção da aeronave, cujo modelo, segundo o G1, é uma Weba 180.

Legenda: Os destroços do avião foram encontrados pelos bombeiros. Foto: Reprodução/RBS TV

Desaparecimento

De acordo com o Uol, com informações de radar, a aeronave saiu às 17h45 de Eldorado Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, passou quase oito minutos no ar e, depois, perdeu o contato.

O tenente Rafael Vieira, coordenador das buscas, informou à TV RBS, afiliada da Globo, que o piloto fazia um voo de curta duração, mas que o avião teria sofrido uma "pane" no ar.

"Ele ia fazer um voo curto, na região de Belém Novo, iria retornar. A princípio, o que tudo indica, deu uma pane na aeronave e isso fez com que ela tivesse uma queda abrupta no Lago do Guaíba", disse o agente de segurança.

Leia também País Agroglifos em Santa Catarina: círculos em plantação são vistos na cidade de Ipuaçu

Manobras não adequadas

Ao G1, o outro dono do avião, Enio Wildner, disse que Petry havia comprado metade do veículo há seis meses e que, no momento do desaparecimento, ele fazia um "voo de lazer".

"A gente viu que fez várias manobras que não eram adequadas para o momento. Em seguida, despencou na água. Avião de alta performance, equipamento excelente, tremendamente equipado. Ele é um bom piloto. Sempre gostou de avião. Tava feliz da vida", declarou o co-proprietário.