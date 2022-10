Círculos em plantações conhecidos como agroglifos surgem no interior de Santa Catarina

Um agroglifo foi notado, na manhã desta terça-feira (4), em uma plantação de trigo em Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina. As informações são do portal ND Mais.

Contudo, o físico Diego Debastiani esclareceu à reportagem que os círculos misteriosos têm como ponto de início marcas deixadas pelos tratores nas plantações, o que indica ação humana.

Ainda segundo o ND Mais, essa é a segunda vez que o desenho aparece na mesma plantação, mas agora em lado oposto.

A Prefeitura de Ipuaçu informou que não irá se pronunciar sobre o assunto.

