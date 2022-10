Uma motorista jogou o carro contra dois suspeitos que tentaram roubar o esposo dela no último sábado (1º), no bairro Pompeia, em Santos (SP). A vítima foi abordada por homens armados enquanto descia da moto para entrar em casa. Os assaltantes anunciaram a ação criminosa e pediram o transporte e o celular. A mulher, que chegava no carro da família, percebeu a cena e acelerou em direção à dupla. Um deles ficou prensado entre a moto e o veículo. O outro homem conseguiu correr e fugiu.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil