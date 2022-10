Aposentada perde R$ 208 mil em golpe aplicado por criminoso que se passava por Johnny Depp

Uma aposentada de 61 anos, moradora de Osasco (SP), perdeu R$ 208,4 mil em golpe aplicado por uma pessoa que se passava pelo ator Johnny Depp. A idosa começou a se corresponder com o perfil falso em 2020 pelo Instagram e, com o passar do tempo, o criminoso fez ela acreditar que os dois estavam namorando.

A mulher chegou até a fazer uma cirurgia plástica, pois acreditava que iria morar em Los Angeles com Johnny Depp. Ela também vendeu um carro e uma casa. As informações são do colunista Rogério Gentile, do Uol.

Segundo a advogada da aposentada, a pandemia de Covid-19 "contribuiu para que ela acreditasse em toda mentira contada pelo golpista, haja vista o abalo emocional vivenciado. Ela só procurava uma saída ou mudança de vida".

Dinheiro era para 'pagamento de condenações'

O caso foi levado à Justiça pela aposentada. Segundo o processo, as conversas com o falso ator começaram com "assuntos cotidianos". No entanto, o golpista começou a falar sobre "uma história triste de que precisava de dinheiro para o pagamento de condenações em processos nos quais ele estava envolvido".

À época, das transferências, realizadas entre novembro e dezembro de 2020, Depp estava no meio de uma disputa judicial com a ex-esposa, Amber Heard, que o acusou de violência doméstica. Em resposta, Depp iniciou um processo contra ela por difamação, que inclusive teve sentença favorável a ele em junho deste ano.

"Junto com a história triste de não ter dinheiro para pagar as referidas taxas, teve início um 'romance' onde começaram as promessas do golpista de levar a autora [do processo] para morar com ele", informou a advogada da idosa para a Justiça.

Processo contra o banco

A paulista entrou com um processo contra o Banco do Brasil, onde foram feitos os depósitos de R$ 15 mil, R$ 40,4 mil e R$ 153 mil. Ela afirma que a instituição financeira permitiu a abertura de uma conta fraudulenta "por falta de manutenção e fiscalização".

O falso Johnny Depp deu para ela os dados de uma conta que era de um "amigo brasileiro de seu advogado". O golpe foi descoberto quando o filho da idosa descobriu as transferências e a questionou.

"Houve nítida negligência do banco", segundo a aposentada. O Banco do Brasil argumentou que ela "transferiu os valores por livre e espontânea vontade".

A Justiça rejeitou a acusação contra o banco, mas a aposentada ainda pode recorrer da decisão da juíza Clarissa Alves.

Golpe parecido

No mês passado, veio à tona o caso de uma aposentada paulista que perdeu R$ 40 mil em um golpe aplicado por uma pessoa que se passou pelo ator coreano Park Bo-Gum. Ela procurou o Consulado-Geral da Coreia do Sul em São Paulo para fazer a denúncia e relatou que fez vários empréstimos enganada pela falsa promessa de que o artista viria ao Brasil.

A mulher é fã de séries e filmes da cultura sul-coreana. "Me atolei. Estou falida, negativada, minha vida está um caos. Não tenho nem o que comer, para falar a verdade. Sou aposentada e, infelizmente, caí nesse golpe", desabafou a vítima em entrevista ao G1.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil