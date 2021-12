Site dos Correios fica fora do ar nesta quinta-feira (23)

O site dos Correios está fora do ar nesta quinta-feira (23), antevéspera do feriado de Natal. O endereço eletrônico apresenta erro "Serviço 503 indisponível" nas tentativas de acesso.

Até as 8h05, quando a ferramenta Down Detector anotou um pico de reclamações de usuários, havia ao menos 164 queixas ocasionadas pela falha no site.

A estatal ainda não divulgou nota esclarecendo o problema.

Também não há confirmação se a falha trata-se de um ataque hacker, o mesmo que atingiu as plataformas do Ministério da Saúde.

