Repórter Alice Ribeiro tem morte encefálica confirmada

A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, que estava no carro da TV Band Minas envolvido em um acidente no distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve a morte encefálica confirmada pela emissora nessa quinta-feira (16).

O protocolo foi aberto pela manhã e concluído à noite, após uma série de exames que confirmaram a perda irreversível das funções cerebrais.

A jornalista estava em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com diagnóstico de traumatismo craniano e múltiplas fraturas.

"Profissional querida pela equipe, deixa os pais, o irmão, o marido e um filho de nove meses. A Band Minas, em luto, lamenta a partida precoce de Alice e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter", disse a emissora, em nota.

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O acidente

O carro de reportagem em que a jornalista estava colidiu de frente com um caminhão na BR-381, na tarde desta quarta-feira (15). O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, estava dirigindo o veículo e morreu no local.

A equipe retornava à capital mineira após fazer uma reportagem sobre a importância da duplicação da rodovia para a diminuição do índice de acidentes.