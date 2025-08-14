Prefeito Marcelo Lima, de São Bernardo do Campo, é afastado após operação da Polícia Federal

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo por um ano nesta quinta-feira (14). A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dele, mas a Justiça negou. No entanto, ele deverá usar tornozeleira eletrônica.

Essas medidas foram adotadas em meio a uma operação da PF que investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Conforme o G1, um servidor e dois empresários foram presos.

As investigações focaram em uma possível ocorrência de corrupção e pagamento de propina em contratos com empresas nas áreas de obras, saúde e manutenção. Em julho, foram encontrados R$ 14 milhões com um servidor apontado como operador financeiro de Marcelo.

Por isso, além do afastamento e do uso da tornozeleira eletrônica, o prefeito está proibido de:

Sair de casa à noite e nos finais de semana;

Ter contato com os demais investigados;

Sair da cidade sem autorização judicial.

Com o afastamento do prefeito, a vice-prefeita, Jessica Cormick (Avante) assumirá o cargo. Ela é sargento da Polícia Militar.

Alvos da operação

A operação investiga nomes como:

Danilo Lima Ramos (Podemos): presidente da Câmara Municipal e primo do prefeito

Ary José de Oliveira (PRTB): suplente de vereador

Fábio Augusto do Prado: secretário de Coordenação Governamental na Prefeitura de São Bernardo do Campo

Paulo Iran Paulino Costa: servidor da Alesp, apontado como operador financeiro do esquema

Antônio Rene da Silva Chagas: diretor de Departamento na Secretaria de Coordenação Governamental

Edmilson Carvalho: empresário

Caio Henrique Pereira Babbri: sócio da Quality Medical

A Polícia Federal identificou um esquema em que arrecadavam e distribuíam propinas, além de pagar despesas pessoais do prefeito e familiares.

Para isso, utilizavam celulares clandestinos e anotações com códigos e apelidos para dificultar o rastreamento.