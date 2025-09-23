Diário do Nordeste
Polícia procura homem flagrado se masturbando na frente de adolescente em UBS

O caso ocorreu em Manaus

Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagens do Polícia homem flagrado se masturbando na frente de adolescente em UBS.
Legenda: Em nota, a PC-AM informou que o homem é suspeito de praticar o crime de importunação ofensiva ao pudor.
Foto: Reprodução.

Um homem está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) após ter sifo flagrado se masturbando na frente de uma adolescente, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Manaus.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (22), e foi registrado pela jovem. No vídeo, é possível ver o homem, que aparenta ser um idoso, com os movimentos obscenos enquanto olha para a adolescente.

Em nota, a PC-AM informou que o homem é suspeito de praticar o crime de importunação ofensiva ao pudor

“A PC-AM reforça que informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos números (92) 98116-9099, disque-denúncia do 9º DIP; 197, da PC-AM, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, solicitou ainda a entidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em nota ao g1, informou que a gestora da unidade recebeu a denúncia do caso e chegou a procurar o acusado, mas não o encontrou.

