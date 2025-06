Polícia apura se namorada ajudou adolescente que matou os pais e o irmão no Rio de Janeiro

Em meio às investigações sobre o caso do adolescente de 14 anos que confessou ter matado os pais e o irmão de três anos, no último sábado (21), a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se a namorada do menino participou do crime.

O casal se conheceu por meio de jogos online. Ela, que é natural de Água Boa, em Mato Grosso, tem 15 anos. Em depoimento, colhido pela Polícia Civil do Mato Grosso, ela negou qualquer atuação no crime.

O adolescente executou os familiares com tiros na cabeça, segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado nesta sexta-feira (27). Na quinta-feira, a Justiça do Rio de Janeiro determinou sua internação provisória de 45 dias.

Ele está em uma unidade socioeducativa que fica entre Campos dos Goytacazes e São Fidélis, no Norte Fluminense.

As suspeitas recaíram sobre a menina porque, em depoimento, o garoto disse que matou os pais porque eles não o liberaram para viajar até Mato Grosso para visitar a namorada.

Por conta do desentendimento, o adolescente pegou a arma do pai, que tinha registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), e executou a família.

O depoimento da menina foi encaminhado à Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável pelo caso.