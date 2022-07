Policial Militar mata 3 filhos, mulher, mãe e irmão no Paraná

Um policial matou oito pessoas, sendo seis membros da própria família, durante a madrugada desta sexta-feira (15), em Toledo e Céu Azul, cidades da região oeste do Paraná. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar ao G1.

A PM informou que entre os mortos estão três filhos do agente, a esposa, a mãe dele, um irmão e outras duas pessoas que estavam na rua.

Como as mortes aconteceram

Segundo informações do portal G1, o policial Fabiano Júnior Garcia, 37, atuava pelo 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo.A PM informou que o agente de segurança trabalhou normalmente na quinta-feira (14) e deixou o plantão por volta das 19h.

A PM aponta a hipótese que, ainda em Toledo, o homem tenha matado a esposa e a filha de 12 anos. Em seguida, a suspeita é que ele tenha se dirigido para Céu Azul, onde matou os outros dois filhos que moravam com a avó materna.

Em seguida, segundo os órgãos de segurança, o homem retornou para Toledo, onde tirou a vida da mãe dele e de um irmão. Além disso, dois jovens aleatórios que estavam passando pela região, de 17 e 19 anos, também foram assassinados.

O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, informou ao portal de notícias que o agente enviou diversas mensagens para os familiares no intervalo entre as mortes. "Os oficiais tentaram localizá-lo, foi mandado reforço para lá. Ele falou para um oficial que estava fugindo para Foz do Iguaçu, o que não era verdade. Foi tentado de todas as formas para dar voz de prisão a ele".

Polícia tentou capturar policial antes de mortes em série

O Coronel Hudson Leôncio Teixeira declarou que a Polícia Militar tomou conhecimento dos crimes e tentou prender o agente antes que ele retornasse para Toledo para matar a mãe, o irmão e outros dois jovens.

A arma utilizada nas mortes era da Polícia Militar do Paraná. O carro usado pelo agente foi apreendido e era particular. A Polícia Civil investiga a motivação das mortes.

Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou o caso e disse que o policial envolvido no caso não tinha registros de problemas psicológicos.

Veja nota da PM:

"A Polícia Militar está consternada e lamenta profundamente o ocorrido nas cidades de Toledo-PR e Céu Azul-PR.

O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha histórico de problemas psicológicos e atuava como motorista do Coordenador do Policiamento da Unidade.

Desde dezembro de 2020 a região conta com o apoio do programa PRUMOS, que disponibiliza atendimento psicológico aos militares, com profissionais contratados para atuar nas Organizações Policiais Militares."