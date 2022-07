PM mandou áudio antes de assassinar parentes: 'família, me desculpa'; ouça

Antes de matar a esposa, os filhos, a mãe e um irmão, o policial militar Fabiano Junior Garcia enviou áudios para amigos e familiares pedindo desculpas pelo crime, ocorrido na noite de quinta-feira (14), em Toledo, no Paraná. As informações são do Metrópoles.

Segundo o Comando da Polícia Militar, Fabiano deu a entender nos áudios que a motivação seria o fim do relacionamento com a esposa. “Ele mandou áudios para família e amigos explicando a situação. Deu a entender, como um fator de motivação, que ele não estava aceitando a separação”, explicou o comandante-geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Legenda: PM enviou áudio pedindo desculpas por matar a família no Paraná Foto: Reprodução Redes Sociais

“Família, me desculpa, mas não conseguiria viver mais sem a Kassiele. Ela não estava mais se importando pelo jeito que iria lidar com ela, se eu iria dar atenção ou não. Deu a entender que não daria mais atenção pra mim”, disse.

Ao todo, Fabiano matou seis familiares, outras duas pessoas, e cometeu suicídio em seguida. Ainda conforme o coronel Hudson Leôncio, as mensagens foram enviadas no intervalo entre as mortes.

"Os oficiais tentaram localizá-lo, foi mandado reforço para lá. Ele falou para um oficial que estava fugindo para Foz do Iguaçu, o que não era verdade. Foi tentado de todas as formas para dar voz de prisão a ele".

As vítimas chegaram a ser identificadas pelos órgãos de segurança com nome e idade.

Confira abaixo quem são as vítimas, segundo informações da Polícia Militar

Kassiele, esposa, de 28 anos

Miguel, filho, de 4 anos

Kamili, filha, de 9 anos

Amanda, enteada, de 12 anos

Irene, mãe, de 78 anos

Claudiomiro, irmão, de 50 anos

Kaio, desconhecido do PM, 17 anos

Luiz, desconhecido do PM, 19 anos

Como as mortes aconteceram

De acordo com informações da PM, o agente de segurança trabalhou normalmente na quinta-feira (14) e deixou o plantão por volta das 19h.

A PM aponta a hipótese que, ainda em Toledo, o homem tenha matado a esposa e a filha de 12 anos. Em seguida, a suspeita é que ele tenha se dirigido para Céu Azul, onde matou os outros dois filhos que moravam com a avó materna.

Em seguida, segundo os órgãos de segurança, o homem retornou para Toledo, onde tirou a vida da mãe dele e de um irmão. Além disso, dois jovens aleatórios que estavam passando pela região, de 17 e 19 anos, também foram assassinados.