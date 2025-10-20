Mulher morre após comer pizza no Interior de SP; caso é investigado

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher após ela passar mal depois de comer uma pizza, na noite da última sexta-feira (17), no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O caso foi registrado como morte suspeita.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), além da mulher, o sobrinho dela também apresentou mal-estar e precisou ser internado no Hospital Clínica Sul. A família informou que o jovem não comeu a pizza, mas passou mal ao acompanhar a tia até o hospital.

Segundo a SSP, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pela unidade de saúde na tarde de sábado (18). No Boletim de Ocorrência, a GCM relatou que a vítima "teve sintomas de envenenamento/intoxicação alimentar, hipótese levantada pelo médico responsável pelo atendimento".

Um exame pericial foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte. O caso segue sob investigação pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.

Procurada, a GCM informou que não possui mais detalhes sobre o caso. Já o Hospital Clínica Sul afirmou que, devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não pode divulgar o estado de saúde do paciente internado.