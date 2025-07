Motorista de app forja próprio sequestro em Maceió para receber valor do seguro

A Polícia Civil de Alagoas concluiu que o motorista de aplicativo Josivaldo dos Santos da Silva forjou o próprio sequestro no último sábado (13) para receber o valor de seguro do veículo, avaliado em R$ 50 mil.

Em coletiva de imprensa sobre o caso, o delegado Igor Diego, diretor da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), afirmou ter sido possível recuperar imagens que mostram Josivaldo parando em um posto de combustíveis e comprando gasolina para atear fogo no carro.

“Ele comprou combustível, levou o veículo para um lugar e ele mesmo ateou fogo no veículo, quando acabou se queimando. Tudo com o objetivo de receber o valor do seguro. Não existiu nada de queimado”, disse o delegado Igor.

Na ação, o motorista de app acabou se ferindo com o fogo e usou o fato para dizer que foi queimado pelos supostos criminosos que o teriam sequestrado. Agora ele deve ser autuado por falsidade ideológica, comunicação falsa de crime e estelionato, cujas penas somadas devem chegar a 10 anos de prisão.

Falso sequestro

Josivaldo relatou no último sábado (13) que foi sequestrado após parar o carro em um trecho da Rota do Mar, no bairro de Guaxuma, em Maceió. No depoimento, ele disse ter sido vendado e levado para um canavial.

Legenda: O carro foi encontrado completamente incendiado Foto: Divulgação / Polícia Civil de Alagoas

"Quando o rapaz do lado direito desceu, eu desci em seguida. Aí ele me segurou por trás, o outro rapaz desceu e tiraram a camisa do meu rosto. O outro veio e jogou o produto inflamável. Nessa hora eu fiz um movimento brusco e consegui praticamente saltar um pouco. Quando ele jogou outra vez o produto, pegou na minha perna. Foi quando ele jogou o fogo e eu consegui me livrar, saí correndo", disse.

Ele afirmou ter conseguido fugir e buscado atendimento médico numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro antes de registrar o Boletim de Ocorrência na delegacia. Já o carro incendiado foi encontrado em área rural no Benedito Bentes, e recolhido pela seguradora.