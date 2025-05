Julgamento de Paulo Cupertino deve terminar nesta sexta (30); saiba como foi o primeiro dia

O julgamento de Paulo Cupertino Matias, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele, em 2019, está previsto para ser encerrado nesta sexta-feira (30). Até o fim do dia, o júri popular, composto por quatro homens e duas mulheres, irá se reunir no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, para definir a sentença.

Nessa quinta-feira (29), o ex-empresário sentou por mais de 12h no banco dos réus durante o primeiro dia de debates. Foram ouvidas, no total, 12 testemunhas, incluindo a filha dele, Isabela Tibcherani, e a ex-mulher, Vanessa Tibcherani. As informações são do g1.

Como foi o primeiro dia do julgamento?

Filha e ex-esposa de Cupertino o acusaram de agressão

Isabela foi a primeira a sentar no banco das testemunhas de acusação. Perguntada sobre o pai, ela o descreveu como uma pessoa agressiva. Disse também que, ao descobrir o relacionamento dela com Rafael Miguel, Cupertino teria a proibido de sair de casa. “Ele passou a me prender mais e isolar mais ainda. Tirou meu celular. Fiquei sem contato com mais ninguém", afirmou.

Isabela também abordou a relação do réu com a família e de como, segundo ela, Cupertino via os parentes como "animais de estimação". Ao fim do depoimento, ela admitiu que torce pela prisão do pai.

"As pessoas acham que eu falo disso com naturalidade, mas não sabem quantos remédios eu tomo contra a ansiedade e a depressão", relatou.

Rafael e Isabela começaram a namorar em 2018. Na época do crime, ele tinha 22 anos e ela, 18

Depois de Isabela, Vanessa Tibcherani começou a depôr contra o ex-marido. Ela lembrou que foi agredida em diversas ocasiões e detalhou ter sofrido sete lesões nas costelas e quatro no nariz. "Ele assassinou três pessoas a sangue-frio. Ele seria capaz, pois me bateu a vida inteira. Imagina o que ele faria com estranhos?", disse.

Segundo o relato de Vanessa, ela tentou se divorciar de Cupertino, mas todas as tentativas eram frustradas por ameaças e agressões. "[Ele] Ia atrás onde quer que fosse", desabafou.

Cupertino negou ter assassinado Rafael Miguel

Durante seu momento no banco da acusação, Paulo Cupertino respondeu apenas as perguntas da defesa, feitas pelas advogadas contratadas por ele. Alterado, negou a autoria do assassinato: "Impossível eu ter cometido esse crime. Não tinha motivo, nunca existiu crime premeditado".

O réu alegou que não sente remorso ou culpa, e que não precisa se desculpar com ninguém. "Mesmo no colchão fino da prisão, durmo bem, porque não me vem a imagem de eu matando Rafael, Miriam ou João", afirmou. Para ele, o ator mirim não passava do "garoto propaganda da farinha láctea".

"Eu não estava armado no dia dos fatos. Basta me mostrar uma imagem para provar. Eu sei que seria capaz de coisas piores para defender a minha família. Meu depoimento não é ensaiado, não preciso de script", continuou Cupertino, de maneira nervosa. "Podem achar que eu sou um lixo, mas tudo o que estou deixando de falar é para preservar eles. Infelizmente, isso não traz o Rafael e nem os pais de volta", completou.

Durante a noite, outros dois réus foram ouvidos, Wanderley Antunes e Eduardo Machado, acusados de ajudarem na fuga de Cupertino. A dupla não negou ter participado da ação. Eles argumentaram terem sido coagidos pelo ex-empresário.

Relembre o caso

Rafael e os pais estão descansando no Cemitério do Campo Grande, em São Paulo

Rafael Miguel ficou famoso na mídia por interpretar o personagem Paçoca na novela "Chiquititias", do SBT. Ele também fez participações em outros folhetins, como “Pé na Jaca”, “Cama de Gato” e o especial de fim de ano da TV Globo “O Natal do Menino Imperador”.

Em 2019, ele namorava Isabela Tibcherani. Em depoimentos anteriores, a jovem conta que, no dia do crime, fugiu de casa para encontrar o namorado. Ao voltar, encontrou o pai a esperando no portão. Ela desceu do carro, foi empurrada para dentro e ouviu disparos.

Câmeras de segurança registraram o momento que Paulo Cupertino atirou contra Rafael e os pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. Logo após o crime, Cupertino fugiu para uma rodoviária. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Wanderley Antunes teria sido o responsável por levá-lo até o local da fuga.

A Polícia Civil procurou Cupertino por três anos. Nesse tempo, ele: morou em 100 enderenços, fugiu por pelo menos três países diferentes e vivia disfarçado sob nomes falsos. Em 2022, foi encontrado e preso preventivamente em um hotel de São Paulo, após uma denúncia anônima.

No ano passado, ele chegou a ser julgado, mas o processo foi anulado após ele, em um momento de fúria, demitir os advogados que o representavam. Isso aconteceu após Cupertino se irritar ao saber que Isabela se negou a depor na presença dele.